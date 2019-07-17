На днях мы писали, что компания HTC собирается возродить старую линейку смартфонов Wildfire. Сейчас наши коллеги из Rozetked опубликовали изображения и некоторые характеристики сразу четырёх моделей.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Новинки выйдут с названиями HTC Wildfire, HTC Wildfire E1, HTC Wildfire E и HTC Wildfire E Plus. Начнём со старшей модели Wildfire. Она, согласно утечке, получит градиентную расцветку корпуса, сканер отпечатков пальцев на задней стороне, 6.2-дюймовый HD+ экран с каплевидным вырезом и батарею на 3500 мАч. Также смартфон будет работать на 8-ядерном чипе MediaTek Helio P23 в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Новинку оснастят двойной основной камерой на 16 Мп + 5 Мп и фронтальной на 16 Мп.

Следующий смартфон идёт HTC Wildfire E1. Он получит другой внешний вид и проще характеристики: дисплей на 6.08 дюймов, чип MediaTek Helio A22, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, основную камеру на 16 Мп, фронтальную на 8 Мп, а также батарею на 3000 мАч.

HTC Wildfire E и HTC Wildfire E Plus внешне не будут отличаться. Этим новинкам приписывают дисплеи на 5.45 и 6-дюймов с разрешением HD+, а также процессоры Spreadtrum SC9863 и MediaTek Helio A22. Смартфоны получат батареи на 3000 мАч, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Основные камеры устройств будут двойными на 13 Мп + 2 Мп.

К сожалению, когда выйдут и сколько будут стоить смартфоны, пока неизвестно.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!