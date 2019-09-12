Компания Mozilla начала тестировать собственную услугу подключения к виртуальной частной сети - Firefox Private Network (FPN). Чтобы воспользоваться защищенным каналом, внутри которого интернет-трафик шифруется, а истинный IP-адрес пользователя скрывается, достаточно установить расширение для Firefox, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Важно, что поскольку FPN - это плагин, работает он только внутри браузера, но не за его пределами. Mozilla рекомендует использовать VPN-сервис при подключении к публичной сети Wi-Fi или желании надежнее скрыться от рекламных интернет-жучков.

FPN будет бесплатен "в течение ограниченного времени". Вероятно, впоследствии компания сделает его премиум-функцией для Firefox или начнет взимать плату за объем пропущенного трафика.

Пока бета-версия FPN доступна только в США и только для пользователей десктопного браузера, выполнивших вход в аккаунт Firefox. Чтобы подключиться к защищенному каналу, нужно скачать дополнение по этой ссылке, кликнуть по значку FPN на тулбаре и нажать на кнопку ON.

У редактора The Verge Джея Питерса при включении VPN Mozilla скорость загрузки снизилась на 17 Мбит/с, но при просмотре сайтов разница фактически не была заметна. FPN изменил его IP-адрес, что затруднило отслеживание интернет-активности, но на ближайший пригород. Это значит, что на него по-прежнему могла нацеливаться реклама, хоть и не так точно.

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