https://news.day.az/hitech/1257012.html Более 5000 человек в Азербайджане имеют высокий шанс заразиться коронавирусом - данные E-TƏBİB
Более 5000 человек в Азербайджане имеют высокий шанс заразиться коронавирусом - данные E-TƏBİB
В мобильном приложении E-TƏBİB, которое было создано с целью предотвращения распространения инфекции COVİD-19 в Азербайджане, выросло число людей с "желтым" статусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник сказал руководитель проекта Фуад Нифталиев.
По его словам, это люди у которых высокая вероятность заражения COVİD-19.
"Им присвоен данный статус, поскольку они на протяжении более чем 10 минут находились на расстоянии менее чем два метра от лиц, инфицированных коронавирусом. На данный момент в приложении зарегистрировались порядка 150 тысяч человек, свыше пяти тысяч которых лица с "желтым" статусом.", - сказал Нифталиев.
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