Изобретен аппарат, снимающий боль в мышцах при помощи звука

Российские ученые создали устройство, снимающее боль и спазм в мышцах за несколько минут при помощи звуковой стимуляции, сообщает пресс-служба платформы НТИ - организатора интенсива "Архипелаг 2022", передает Day.Az.

"Портативное устройство MurQ устраняет боль за счет технологии виброакустической терапии. Колебания частоты 20-50 Гц оказывают анальгетический и спазмолитический эффект, который снимает боль в мышцах и спазм мускулатуры. Для этого аппарат нужно приложить на несколько минут к участку тела", - заявили в пресс-службе.

Для устранения боли устройство нужно использовать около 10 минут. Звуковые волны проникают в ткани тела и блокируют передачу болевых импульсов в головной и спинной мозг, устраняя мышечный спазм. Человек в этот момент чувствует мягкую расслабляющую вибрацию.

Серийное производство аппарата планируется запустить в 2023 году.