Инсайдер сравнил будущий iPhone 14 Pro Max с «кирпичом»

Инсайдер LeaksApplePro рассказал подробности о будущих смартфонах компании Apple - iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает портал Gizmochina, передает Day.Az.

LeaksApplePro ссылается на слова источника, близкого к производству iPhone, который уже имел возможность ознакомиться с новинками бренда. Так, он подтвердил ранние слухи о том, что две "старшие" модели линейки получат новый вырез вместо уже ставшей фирменной "моноброви".

При этом информатор добавил, что привыкнуть к новому дизайну устройств быстро не получится, а самый большой смартфон iPhone 14 Pro Max и вовсе ощущается в руке "как кирпич".

Что же касается дисплея, то рядовой пользователь вряд ли заметит существенные изменения по сравнению с прошлогодними моделями, утверждает источник.

Линейка iPhone 14 будет представлена на онлайн-мероприятии Apple в сентябре 2022 года. В нее войдут сразу четыре устройства - 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.