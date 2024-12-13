SpaceX меняет штаб-квартиру

Штаб-квартира американской аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в штат Техас, где может быть основан новый город Старбейз.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил основатель компании Илон Маск.

"Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет расположена в городе Старбейз, Техас", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Таким образом, он прокомментировал петицию, направленную SpaceX местному судье. В документе содержится просьба присвоить космодрому Starbase статус города. Уже несколько сотен сотрудников компании проживают на этой территории.