https://news.day.az/hitech/1714905.html SpaceX меняет штаб-квартиру Штаб-квартира американской аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в штат Техас, где может быть основан новый город Старбейз. Как сообщает Day.Az, об этом заявил основатель компании Илон Маск. "Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет расположена в городе Старбейз, Техас", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
SpaceX меняет штаб-квартиру
Штаб-квартира американской аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в штат Техас, где может быть основан новый город Старбейз.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил основатель компании Илон Маск.
"Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет расположена в городе Старбейз, Техас", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Таким образом, он прокомментировал петицию, направленную SpaceX местному судье. В документе содержится просьба присвоить космодрому Starbase статус города. Уже несколько сотен сотрудников компании проживают на этой территории.
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