Xiaomi выпустила легкий и дешевый ноутбук

Компания Xiaomi представила ноутбук Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition, который позиционируется как более доступная версия выпущенной ранее модели. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, тогда как в старшей модели стоит экран с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц. При этом Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition сохранил 100% охват sRGB и антибликовое покрытие.

За производительность компьютера отвечает восьмиядерный процессор Intel Core i5-13420H с частотой до 4,6 ГГц и кэшем 12 МБ, а также интегрированной графикой Intel UHD. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ стандарта LPDDR5, а SSD-накопитель получил 512 ГБ памяти.

Среди прочих параметров отмечается наличие разъемов HDMI 2.1, двух USB-A 3.2 Gen 1, USB-C с поддержкой зарядки и разъема для наушников. Новинка весит 1,37 кг, предлагает металлический корпус и аккумулятор емкостью 56 Вт*ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition поступит в продажу в Китае по цене от 3499 юаней. Появится ли устройство за пределами КНР, не уточняется.