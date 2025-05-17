Назван способ обезопасить смартфон от мошенников

Для снижения рисков взлома смартфона пользователям рекомендуется регулярно обновлять приложения на устройстве и следовать ряду других советов по цифровой гигиене. О способах обезопасить телефон от мошенников рассказал руководитель направления "Киберразведка" компании "Бастион" Константин Ларин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, злоумышленники часто маскируют вредоносные программы под официальные приложения. Особую опасность представляют шпионские программы, которые могут использовать уязвимости нулевого дня - недавно обнаруженные бреши, для которых еще не выпущено исправление. Такое ПО способно, в частности, перехватывать одноразовые коды двухфакторной аутентификации, включая те, что применяются в банковских сервисах. Другим популярным методом обмана является отправка фишинговых ссылок через мессенджеры.

Для защиты смартфона от киберугроз эксперт рекомендует предпринять комплекс мер. В первую очередь, следует регулярно обновлять операционную систему и все установленные приложения, чтобы закрывать обнаруженные уязвимости.

Также критически важно настроить надежную блокировку экрана устройства с использованием PIN-кода, графического ключа или биометрических данных. Дополнительно рекомендуется устанавливать блокировку на отдельные чувствительные приложения.

Специалист также советует отключать функции, которые не используются в данный момент, например, Bluetooth. Важным шагом является ограничение разрешений для приложений: следует внимательно проверять, к каким данным и функциям (микрофон, камера, геолокация, SMS) запрашивает доступ программа, и предоставлять его только в случае реальной необходимости.

Подчеркивается, что установку приложений следует производить исключительно из официальных магазинов, избегая сторонних источников. Наконец, эксперт рекомендует регулярно проверять список устройств, имеющих доступ к вашим личным аккаунтам в различных сервисах, чтобы своевременно выявлять несанкционированные входы.