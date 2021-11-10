Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о "парадоксальной" причине зубной боли. Специалист выступал в телепрограмме "О самом главном", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мясников напомнил, что некоторые с целью заботы о здоровье принимают бисфосфонаты - препараты, которые повышают минеральную плотность костной ткани и назначаются для лечения остеопороза. При походе к стоматологу он порекомендовал предупреждать о приеме бисфосфонатов

"Есть парадоксальное побочное явление: они вместо того, чтобы лечить, калечат. У определенного процента женщин на бисфосфонатах распространяется парадоксальный некроз верхней челюсти", - заявил врач.

По его словам, от препаратов придется отказаться, если вас ожидает удаление зуба и иные серьезные хирургические вмешательства.

Мясников также уточнил, что нередко пациенты путают симптомы гайморита и зубную боль, а иногда зубные инфекции в свою очередь могут способствовать развитию гайморита.