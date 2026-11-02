Развен популярный миф о донорстве костного мозга

В 90% случаев стволовые клетки для трансплантации забирают у донора не из кости, а из крови, а примерно в 70% случаев подходящего донора приходится искать среди неродственных людей. Об этом "Газете.Ru" рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Валерий Литвинов, передает Day.Az.

По словам ученого, распространенное представление о том, что при донорстве костного мозга у человека забирают часть спинного мозга, ошибочно. Костный и спинной мозг - разные анатомические структуры. В большинстве случаев используют периферический метод: за несколько дней до процедуры донору вводят препарат, который стимулирует выход кроветворных стволовых клеток из костного мозга в кровь. Затем кровь пропускают через аппарат-сепаратор, выделяющий нужные клетки, и возвращают донору. Процедура напоминает сдачу крови.

Примерно в 10% случаев клетки получают непосредственно из костного мозга - через прокол тазовой кости под общим наркозом.

При этом родственник далеко не всегда оказывается подходящим донором. Для трансплантации важна совместимость по HLA-антигенам - белкам на поверхности клеток, которые участвуют в работе иммунной системы.

"Их сочетания индивидуальны, поэтому примерно в 70% случаев совместимого человека приходится искать среди неродственных добровольцев. Количество возможных комбинаций HLA-генов исчисляется миллионами, поэтому чем больше людей в регистре, тем выше вероятность найти подходящего донора", - пояснил Литвинов.

В России в Федеральном регистре сейчас более 543 тыс. потенциальных доноров. Однако совпадение с конкретным пациентом происходит редко: по приведенной ученым статистике, звонок о возможной донации получают около 1% участников.

Само вступление в регистр не обязывает человека становиться донором. Если генетическое совпадение будет найдено, доброволец может окончательно согласиться на процедуру или отказаться от нее.