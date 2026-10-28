Новый собачий тест на деменцию распознает болезнь за годы до первых симптомов

Деменция у собак проявляется задолго до явных симптомов - исследователи Аризонского университета научились замечать ее заранее по итогам 40-минутного теста из трех игр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, статья вышла в журнале Animal Cognition.

Разум стареющего питомца обычно проверяют опросниками для хозяев, но анкеты замечают беду, когда странности уже очевидны. К моменту диагностики синдрома когнитивной дисфункции - собачьего аналога деменции - нарушения, как правило, уже тяжелые, пояснила руководитель работы, аспирантка кафедры психологии Стефани Харгрейв. Новый тест CANID ("оценка когнитивных нарушений у собак") улавливает первые сбои примерно в семь-восемь лет, тогда как явные признаки слабоумия проявляются к 12-14 годам.

"Мы не можем расспросить собаку и не можем объяснить ей, что сейчас проверяем ее память", - рассказал профессор Эван Маклейн, старший автор исследования. Поэтому псы показывают все сами в играх, где память и сдержанность влияют на угощение.

Тест состоит из трех коротких игр за лакомства. В первой собаке показывают, как угощение опускают в прозрачную трубку с двумя открытыми торцами. Зверю нужно не ткнуться носом в стенку, а обойти трубку и достать еду сбоку. Именно этот навык чаще всего слабеет с возрастом. Во второй пес должен вспомнить, за каким из четырех деревянных экранов спрятано угощение, после паузы до 40 секунд, порой с отвлекающим раздражителем. В третьей пес обходит заслон в поисках еды, но исследователи незаметно перекрывают пройденный путь, как только животное его выучит.

Команда испытала 239 собак в Тусоне и Калифорнии, а спустя полгода и год повторила испытания у части из них. Оценки оставались устойчивыми, как в проверенных тестах для людей. Дома такую диагностику не провести - нужны специалисты и аппаратура, зато она позволяет работать с большими группами домашних собак и искать, что сохраняет стареющий мозг здоровым.

Результаты подтвердили закономерность, которую команда замечала в прежних работах. Кажется, что крупные породы вроде дога, живущие меньше, должны слабеть разумом раньше остальных. На деле, объяснил Маклейн, траектория болезни у всех одна - большие псы просто не доживают до ее опасной точки, и больше проблем ждет долгожителей вроде чихуахуа. Собачья деменция важна и для людей: у старых псов с ней в мозге нарастают те же амилоидные бляшки, что и при болезни Альцгеймера.