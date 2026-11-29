Немецкие ученые из Института Макса Планка в Гёттингене придумали молекулярный "клей", который удерживает хромосомы в яйцеклетках пожилых мышей. Систему уже проверили на человеческих яйцеклетках - она связалась с хромосомами и начала удерживать их половинки вместе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в научном журнале Science.

С возрастом женские яйцеклетки чаще ошибаются: хромосомы распадаются на половинки слишком рано. Женская фертильность заметно падает после 35 лет: яйцеклетки, сформированные ещё до рождения, к этому времени очень "старые".

Чтобы яйцеклетка могла быть оплодотворена, она должна вдвое сократить набор хромосом при созревании (мейозе). Половинки хромосом - хроматиды - обычно держит вместе белок когезин, но с возрастом он отсоединяется и не заменяется.

Тогда хроматиды расходятся слишком рано, и в яйцеклетке оказывается неверное число хромосом. Эмбрион либо не имплантируется, либо развивается неправильно - поэтому ЭКО у женщин после 35 лет часто не срабатывает.

Команда разработала систему под названием TALhesin. В ее основе - белок, который можно запрограммировать на нужный участок хромосомы рядом с центромерой. Два таких белка соединили друг с другом прочной химической связью - получился искусственный "клей".

На молодых мышиных яйцеклетках проверили: когда убирали естественный когезин, хроматиды расходились за час. Но с TALhesin они оставались вместе и разделялись только после удаления клея. На старых яйцеклетках TALhesin поднял долю клеток без преждевременного расхождения хромосом с 46,7% до 74,1% - почти до уровня молодых (74,7%).

Есть нюанс: в нужный момент хроматиды должны разделиться. Для этого в TALhesin встроили участок, который "разрезает" фермент сепараза - молекулярные "ножницы". В опытах он сработал вовремя, и хроматиды нормально разошлись.

Систему адаптировали и к человеческим хромосомам: в донорских яйцеклетках она связалась с нужными участками и не нарушила первое деление мейоза. Участок расщепления тоже сработал.

"С TALhesin мы впервые можем заменить утраченное сцепление хроматид. Наша цель - доработать систему для безопасного использования в лечении бесплодия, но до клиники нужны ещё исследования и проверки на безопасность", - отметила руководитель исследования Мелина Шух.