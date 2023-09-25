https://news.day.az/officialchronicle/1601106.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-промышленного военного комплекса - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-промышленного военного комплекса - ФОТО
25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-промышленного военного комплекса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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