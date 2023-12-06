Президент Ильхам Алиев: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян

На встрече с жителями, вернувшимися в Лачин, я отметил, что есть нормальное решение этого вопроса. Я сказал тогда, что, если лидеры сепаратистов сдадутся, к ним может быть применена амнистия. К сожалению, мои слова вновь были оценены не должным образом. Сегодня лидеры сепаратистов находятся в Азербайджане. Они хотели приехать сюда и угрожали нам, что на танках приедут в Азербайджан, Баку. Сегодня же они ожидают суда в Азербайджане и окончательного вердикта нашей судебной системы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы надеялись, что нам удастся установить контакты с представителями карабахских армян. Но, к сожалению, люди, в своем роде монополизировавшие там власть, не допустили этого. Кроме того, в сентябре произошли два события, которые означали для нас пересечение красной линии. Во-первых, поздравление премьер-министра Армении по случаю независимости так называемой "Нагорно-Карабахской республики", которое полностью противоречило тому, что произнес и подписал премьер-министр Армении. Поскольку в октябре прошлого года Армения и ее премьер-министр официально признали Карабах частью Азербайджана. После этого и после многочисленных заявлений в том же духе отправка поздравительного письма сепаратистам стала для нас совершенно неприемлемым и весьма противоречивым действием", - отметил глава государства.