Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с Президентом Литвы Гитанасом Науседой

18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Оксфорде с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между нашими странами.

Поздравив Президента Ильхама Алиева по случаю проведения COP29, Президент Литвы выразил благодарность за приглашение на это мероприятие и подчеркнул, что в рамках COP29 встретится с главой нашего государства в Баку.

Гитанас Науседа с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Азербайджан и вопросы, обсужденные во время визита.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о региональной мирной повестке и отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом.

На встрече с огромным сожалением было подчеркнуто, что Армения не отреагировала положительно на предложение британской стороны о проведении встречи между Арменией и Азербайджаном в том формате, в каком она прошла на Мюнхенской конференции по безопасности.