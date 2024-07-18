Президент Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство предусматривает удвоение поставок газа в Европу

Установленное нами в Баку стратегическое партнерство в энергетической сфере предусматривает удвоение поставок газа в Европу к концу 2027 года, и мы движемся к этой цели.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на круглом столе на тему "Энергетика и связь", проведенном в рамках 4-го Саммита Европейского политического сообщества в Оксфорде.

Выступление Президента Ильхама Алиева

Установленное нами в Баку стратегическое партнерство в энергетической сфере предусматривает удвоение поставок газа в Европу к концу 2027 года, и мы движемся к этой цели. Если в 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу составляли 8 млрд кубометров, то в этом году этот объём составит приблизительно 13 млрд кубометров. Общий объём экспорта в 2021 году составлял 18 млрд кубометров, а в этом году составит 25 млрд кубометров, причём более половины этого объёма пойдёт в Европу.

В настоящее время восемь стран получают азербайджанский газ: это пять стран-членов Европейского Союза, включая Болгарию, Грецию, Италию, Венгрию и Румынию, две страны-кандидата - Грузия и Сербия, а также Турция. Незадолго до заседания мы обсудили с господином премьер-министром вчерашнее важное событие на пути сотрудничества Словении и Азербайджана в газовой сфере. Надеюсь, в течение нескольких месяцев мы сможем выйти на словенский рынок. Теперь, после реализации европейских проектов интерконнекторов, у Азербайджана появится больше возможностей для поставок газа в другие европейские страны.

Европейская комиссия считает Азербайджан надёжным партнёром в области энергетики, а также общеевропейским поставщиком газа. Это огромная ответственность, и, конечно, мы стараемся сделать всё для того, чтобы к 2027 году выполнить наше обязательство по поставкам 20 млрд кубометров только в ЕС. Это наша цель. Для этого у нас есть и ресурсы, и инфраструктура. Нам нужно ускорить переговорный процесс с новыми партнёрами, прежде всего со Словенией и Словакией, и поработать над увеличением поставок газа на существующие рынки. Поскольку наши поставки в Италию составляют 9 млрд кубометров, а ей нужно 20 млрд кубометров. Это лишь один пример существующего спроса. Другой вопрос касается ископаемого топлива и в определённом смысле его демонизации. Свои комментарии по этому вопросу я выскажу позднее.

Что касается наших энергетических проектов, Азербайджан был надежным поставщиком. Мы инициировали и почти двадцать лет назад вместе с нашими соседями ввели в эксплуатацию трубопровод, который впервые в истории соединил Каспий и Средиземное море. В настоящее время из средиземноморского порта Джейхан в Турции мы поставляем нефть в различные пункты назначения, включая очень чувствительные пункты назначения, которые в значительной степени зависят от азербайджанской нефти. В некоторых странах потребление азербайджанской нефти составляет пятьдесят и более процентов их спроса. Уже более трёх лет мы стали важным поставщиком газа. 31 декабря 2020 года был введён в эксплуатацию наш газопровод - Южный газовый коридор. Сразу после этого были подписаны определённые контракты, и мы начали поставлять газ европейским партнёрам. До этого нашими партнёрами были только Грузия и Турция. После ввода в эксплуатацию Южного газового коридора - интегрированной трубопроводной системы протяженностью 3500 километров, частично проходящей по дну Адриатического моря, - мы сразу же начали поставки в Европу.

Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на круглом столе на тему "Энергетика и связь", проведенного в рамках 4-го Саммита Европейского политического сообщества в Оксфорде.

"Если в 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу составляли 8 млрд кубометров, то в этом году этот объем составит приблизительно 13 млрд кубометров. Общий объем экспорта в 2021 году составлял 18 млрд кубометров, а в этом году составит 25 млрд кубометров, причем более половины этого объема пойдет в Европу", - отметил глава государства.