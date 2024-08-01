Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Зелимом Коцоевым звания Олимпийского чемпиона

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Зелимом Коцоевым звания Олимпийского чемпиона.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Очередную, 2-ую золотую медаль на Летних Олимпийских играх в Париже для Азербайджана завоевал дзюдоист Зелим Коцоев! Искренне поздравляю нашего спортсмена, желаю ему сил, энергии, новых достижений и побед!"