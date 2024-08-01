https://news.day.az/officialchronicle/1679115.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Зелимом Коцоевым звания Олимпийского чемпиона - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием Зелимом Коцоевым звания Олимпийского чемпиона - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Зелимом Коцоевым звания Олимпийского чемпиона.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Очередную, 2-ую золотую медаль на Летних Олимпийских играх в Париже для Азербайджана завоевал дзюдоист Зелим Коцоев! Искренне поздравляю нашего спортсмена, желаю ему сил, энергии, новых достижений и побед!"
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