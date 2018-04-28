Партия Сарсгяна в панике ищет сторонников

Республиканская партия в эти дни занимается поиском сторонников. В резиденции президента - неразбериха, у Армена Саргсяна очередь, друг за другом приходят и уходят представители политических сил, бизнесмены, дипломаты. Он проводит консультации и телефонные разговоры с президентами различных стран, затем адресует непонятное послание гордому гражданину Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный, об этом пишет газета "Грапарак".

Карен Карапетян тоже в телефонных разговорах и переговорах с различными странами, а вице-премьеров командировал на восток и запад, чтобы попытаться понять, кто его поддерживает.

Армен Геворгян направился в Москву, Ваче Тертерян - в США, Канаду, где встречался с министром международной торговли Канады Франсуа-Филиппом Шампанем - близким другом премьер-министра Канады.