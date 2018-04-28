Партия Сарсгяна в панике ищет сторонников
Республиканская партия в эти дни занимается поиском сторонников. В резиденции президента - неразбериха, у Армена Саргсяна очередь, друг за другом приходят и уходят представители политических сил, бизнесмены, дипломаты. Он проводит консультации и телефонные разговоры с президентами различных стран, затем адресует непонятное послание гордому гражданину Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный, об этом пишет газета "Грапарак".
Карен Карапетян тоже в телефонных разговорах и переговорах с различными странами, а вице-премьеров командировал на восток и запад, чтобы попытаться понять, кто его поддерживает.
Армен Геворгян направился в Москву, Ваче Тертерян - в США, Канаду, где встречался с министром международной торговли Канады Франсуа-Филиппом Шампанем - близким другом премьер-министра Канады.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
27 Апр. 14:57 10 180
-
27 Апр. 16:06 9 558
-
27 Апр. 15:48 9 233
-
27 Апр. 14:23 6 581
-
27 Апр. 21:34 4 564