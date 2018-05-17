По сведениям газеты "Жаманак", следователи американского Федерального бюро расследований - FBI, в США возбудили уголовные дела против братьев Сержа Саргсяна - Александра (Сашика) и Левона Саргсянов.

Как сообщает газета, детективы собирают информацию как в Армении, так и в США - допрашивая пострадавших из-за их действий бизнесменов. В центре внимания следователей ФБР находится также и бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян, который за период пребывания в должности разорил многих бизнесменов, отобрав у них бизнесы и имущество.

Начнем с конца. Бывший министр финансов Армении, бывший "смотрящий" фискальной системы этой страны Гагик Хачатрян, потеряв должность, сбежал из Армении в начале прошлого года. И не один, а с бюджетными шестью миллиардами. Сбежал Хачатрян прямо в США, туда, где теперь подумывают начать в его отношении дело. После бегства экс-министра, в Ереване рвали и метали и все искали пути, как вернуть его вместе с деньгами обратно. И нашли - через некоторое время Серж Саргсян вновь позволил ему вести бизнес в Армении и продолжать грабить бюджет, разумеется, делясь с патроном награбленным.

Братики же экс-премьера Армении - это разговор особый. Левон Саргсян - эдакий "божий одуванчик", научный деятель и в некотором смысле ученый. Являющийся заведующим кафедрой истории армянской церкви и церквоведения факультета богословия ЕГУ на теологическом факультете ЕГУ, Левик контролирует, или теперь уже контролировал сферу элитного строительства. Известен своими мошенническими схемами по привлечению зарубежных инвесторов в Армению, которые вкладывали свои деньги в строительство домов под гарантии брата эк-президента, а после оставались ни с чем. В судах Армении, как утверждают СМИ, находится множество исков, поданных со стороны обманутых инвесторов, однако, при прежних властях ход им дан не был. Известен также случай, когда переданные в фонд развития человеческих ресурсов "Пюник" диаспорой благотворительные средства исчезли в неопределенном направлении.

А недавнее назначение Сержем Саргсяном своего брата Левона главой попечительского совета научно-исследовательского института древних рукописей Матенадаран просто взбесило научную общественность страны.

Но самым скандальным из троих братьев является Сашик Саргсян. Он - одно из главных действующих лиц криминальной жизни Армении, известное под кличкой "Сашик 50%". Как утверждают осведомленные источники армянских СМИ, в сегодняшней Армении нет ни одной доходной сферы бизнеса, к которой не пристроился бы Сашик, причем, делал он это самыми грязными способами, вплоть до убийств и избиений несговорчивых партнеров. У Сашика полно собственности за рубежом. В тех же Штатах. Утверждается, что туда он вывез около 200 млн. долларов. Брат Сержа Саргсяна имеет также бизнес в России, Испании, Чехии, Болгарии, Иране, ОАЭ. Сашик контролировал импорт и экспорт, к нему поступала львиная доля штрафов, собранных у водителей. Сашик "работал" в тесном контакте с криминальным миром и имел также монополию на грабеж природных ресурсов оккупированного Арменией Карабаха.

Примечательно, что до вознесения своего брата на армянский Олимп, Сашик Саргсян был водителем автобуса в Карабахе. Впрочем, и братик Серж пришел в политику не из Гарварда или МГИМО. Прошлое экс-президента Армении не столь "блистательно" - сантехник и комсомольский активист.

Кстати, на днях появились сведения, что на Западе намерены заняться и Сержем Саргсяном - заморозить его счета.

Три армянских брата-акробата попали в переделку. И не стоит сомневаться, что так Запад оказывает услугу Николу Пашиняну, которого, несомненно, поддержал в его приходе к власти. И хотя новый премьер и обещал, что вендетты не будет, потрясти карманы предшественников он не преминет.

Зульфугар Ибрагимов