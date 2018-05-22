Ариф Пашаев: «На перекрестье дорог и научных направлений»

В майском номере издающейся в Москве "Инженерной газеты" опубликована статья президента Азербайджанской инженерной академии (АИА), академика Арифа Пашаева под заголовком "На перекрестье дорог и научных направлений". Day.Az со ссылкой на Trend представляет эту статью вниманию читателей.

"Азербайджанская инженерная академия (АИА) является общественной творческой научной организацией, объединяющей ученых и специалистов всех инженерных направлений, связанных общим стремлением способствовать самовыражению творческой личности, развитию образования, расширению прикладных научных исследований в Азербайджане.

Академия объединяет в своих рядах докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов ведущих научно-исследовательских организаций и вузов, основателей инженерных научных направлений. Среди членов академии - лауреаты Государственной премии, заслуженные деятели науки и техники, обладатели других почетных званий.

Члены академии принимают активное участие в разработке государственных стандартов высшего образования. Проводятся ежегодные семинары, школы для молодых ученых по направлению "Авиакосмос". Члены АИА приняли участие в аккредитации вузов страны. Создана система мониторинга качества высшего и среднего профессионального образования на основе программы НИИ.

В Азербайджанской Республике осуществляется Государственная программа по созданию и развитию космической промышленности. Выведен на орбиту телекоммуникационный спутник, с помощью которого в настоящее время ведется вещание более 154 телеканалов и 30 радиостанций.

В текущем году Азербайджан совместно с французской компанией Arianespace запускает на орбиту еще один спутник - Azerspace-2. Наряду с расширением зоны охвата спутник станет резервом для Azerspace-1, находящегося на орбите, что позволит оказывать клиентам еще более надежные услуги. В зону обслуживания спутника войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. Инженерная академия принимает активное участие в реализации этой программы и руководит Советом по космосу. Инженерная академия ориентирована на достижения ОАО АзерКОСМОС в области оперативного приема спутниковой информации при решении задач управления и эксплуатации природных ресурсов, при выполнении фотограмметрических и геоинформационных проектов, разработке тематических геопорталов и геоинформационных систем, инновационных технологий для внедрения на базе заказчика алгоритмов и методик обработки авиакосмической информации, а также консалтинга и подготовки кадров.

На основе использования космической радиолокации высокого разрешения RADARSAT-2 для оценки параметров нефтяных загрязнений выявлены параметры разливов нефти в акватории азербайджанского сектора Каспийского моря. С помощью разработки радиолокационных изображений (РЛИ) спутника RADARSAT-2 и использования геоинформационного подхода был проведен анализ динамики и объектов выбросов пятен нефтяных загрязнений в районе Нефтяных Камней и была создана карта их распределения. Это позволяет оперативно измерять параметры и характеристики обнаруженных нефтяных пятен, проводить анализ распределения нефти по различным участкам исследуемой акватории, выявлять связь между загрязнениями и их морскими источниками.

В 2017 году произошли исторические события в области энергетики. Одно из них - продление контракта по месторождению "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года. Государственная нефтяная компания Азербайджана - SOCAR вместе с другими партнерами примут участие в этом проекте в качестве оператора. В проекте принимают активное участие и члены Азербайджанской инженерной академии. Проект позволит нам на протяжении еще многих лет сохранить стабильным уровень добычи нефти.

Успешно реализуются Южный газовый коридор, а также глобальные проекты TANAP и ТАР.

Еще один масштабный трансрегиональный проект, обеспечивающий транспортную независимость, в том числе и европейского континента, в плане диверсификации маршрутов и расширения экономических связей со странами, расположенными на Великом Шелковом Пути, - это железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Реализация данного исторического проекта с участием членов и Инженерной академии превращает Азербайджан в один из международных транспортных центров. Также члены нашей академии предпринимают важные шаги в области реализации транспортного коридора Север-Юг, который обеспечивает строительство железной дороги до границы с Ираном.

В Азербайджане состоялось открытие паромного терминала в рамках первого этапа нового комплекса Бакинского международного морского торгового порта совместно с голландской компанией Royal Haskoning. В проекте самое активное участие приняли и члены Азербайджанской инженерной академии. Предполагается, что объем перевалки грузов порта составит 25 миллионов тонн грузов и 1 миллион контейнеров в год. Создание в порту, согласно проекту, логистического центра также представляет важное значение. Центр позволит Азербайджану стать перевалочным пунктом между Западом и Востоком.

На территории Международного аэропорта имени Гейдара Алиева состоялось открытие Бакинского грузового терминала общей площадью 12 тыс. м2. Этот проект был осуществлен компанией Khazar Construction при финансовой поддержке Международной компании наземного обслуживания (International Handling Company). Терминал оснащен техническим оборудованием производства Великобритании, США и Канады. Отметим, что расположение терминала позволит Азербайджану быть перевалочным пунктом для грузов, следующих из Америки и Европы в Азию и из Азии обратно, что является неотъемлемой частью проекта "Шелковый путь". Кроме того, терминал позволит значительно увеличить грузопоток из всех регионов в республику, автоматически превращая Баку в важную транзитную зону. Эксперты утверждают, что данный терминал является самым большим и технически оснащенным грузовым терминалом в СНГ, а также одним из десяти лучших грузовых терминалов Европы, отвечающих самым высоким международным требованиям. Техническая база терминала предусматривает хранение и обработку всех видов грузов, значительно повышая качество сервиса для клиентов, совокупно с полным набором таможенных услуг, декларированием и доставкой грузов. Авиакомпания занимает первое место по инвестированию ненефтяного сектора. В целом, транспортный сектор очень ускоренно развивается. Благодаря работе госконцерна закупаются новые самолеты, вертолеты, модернизируются аэропорты, растут грузоперевозки по железной дороге, вводятся в эксплуатацию новые танкеры и сухогрузы, развивается дорожное строительство. Азербайджан играет важную роль в реализации транспортных коридоров Восток - Запад, Север - Юг.

2017 год был для Азербайджанской инженерной академии как участника многих новых проектов результативным, годом восстановления роста экономики, реализации крупных инфраструктурных проектов и проведения масштабных региональных и международных саммитов.

В области внедрения промышленных инновационных технологий в академии по заказу отдельных объединений и предприятий выполняются важные задачи для практики. Так, например, по заказу Производственного объединения "Агрегат" разработано устройство термостабилизации и аварийной отсечки для авиационных нагревателей мощностью до 2000 ватт. В рамках Азербайджанской инженерной академии по заказу Научно-производственного предприятия "İqlim" завершена разработка более совершенного устройства автоматической проверки и испытания электромонтажа многожильных жгутов. Данное устройство предназначено для автоматизированного контроля электромонтажа жгутов на соответствие принципиальной схеме, проверки сопротивления изоляции электрически разобщенных цепей и испытания их на электрическую прочность посредством управляющей программы и персонального компьютера.

Разработан также новый блок автоматического управления модульным устройством очистки питьевой воды для населенных пунктов со сложным и сильно загрязненным составом исходной воды. Производительность модулей 36, 60 и 120 тонн в сутки. Устройство позволяет дистанционное беспроводное наблюдение и управление работой модуля. На данный момент на основе этого проекта в общей сложности произведено 260 штук модульных контейнеров очистки питьевой воды для населенных пунктов.

Разработана и испытана система предотвращения потенциальной опасности въезда без санкции наземных транспортных средств, намеревающихся перейти границы взлетно-посадочной полосы в зоне аэропортов. Изготовлен и испытан действующий образец. Ведется работа по интеллектуальному комплексу управления транспортных систем.

В области нефтехимических технологий ученые и инженеры академии разработали ингибиторы коррозии для защиты металла в пластовых водах нефтегазовых промыслов, содержащих сероводород и углекислый газ. При разработке ингибиторов в качестве сырьевых источников для нефтехимического синтеза были использованы природные и синтетические непредельные органические кислоты. Получены полифункциональные и высокоэффективные ингибиторы коррозии, способные защищать металл в условиях пластовых вод насыщенным углекислым газом.

Еще одной оригинальной разработкой наших ученых в области нефтехимической технологии является способ синтеза макроциклических соединений четвертичными аммониевыми центрами в кольце для улучшения реологических свойств нефтей. Это позволяет снижать вязкость тяжелых нефтей и уменьшить количество нефтяных смол.

В академии разработана технология озонирования и соответствующее оборудование специального назначения, которое используется в авиации, медицине, в сельском хозяйстве и других областях экономики страны.

Академия совместно с ЗАО AZAL активно работает над проблемой снижения безопасности полетов, связанной с опасностью распространения инфекционных заболеваний во время авиаперевозок. Разработаны и созданы двухбарьерные озонаторы с композиционной диэлектрической изоляцией, которые отвечают требованиям и санитарно-эпидемиологическим нормам человеческой и экологической безопасности, и их оригинальность и высокое качество по сравнению с аналогами подтверждены патентами и сертификатами. В настоящее время в академии ведется специальное научно-техническое направление с целью всестороннего изучения и использования озона в авиации по специально разработанной и представленной ИКАО и ВОЗ программе.

В агропромышленном секторе с целью обеспечения продовольственной безопасности страны в области развития сельского хозяйства особо следует выделить программы разработки устойчивых к засухе сельскохозяйственных культур, по борьбе с эрозией и по водопользованию на равнинах, в предгорных засушливых зонах и на склоновых землях Азербайджанской Республики.

Азербайджанская инженерная академия совместно с НИИ "Защита растений" на полевых посевах хлопка впервые после многих лет достигла рекордного урожая хлопка - 200 тыс. т, что в три раза выше, чем в прошлом году.

Была разработана и создана технология предпосевной стимуляции семян, таких как пшеница, кукуруза, ячмень, хлопок, сахарная свекла, а также способы ферментации чая, и в 2016-2017 гг. получены высокие урожаи. Специалистами нашей академии внедрены озонаторы для дезинфекции зернохранилищ и предпосевной обработки. В результате обеспечены экологические условия для сохранности зерновых культур, как для пищевого применения, так и генетического фонда. Эффективность обеззараживания партии семян озоном оценивалась по сравнению с химическими протравителями. Обработка семян показала, что обработанные озоново-воздушной смесью семена дали сравнительно большую урожайность.

В этом направлении Азербайджан совместно с Российской Федерацией готовит межгосударственную программу по развитию сельского хозяйства. Наша академия проводит совместную работу по развитию научного наследия Н.И.Вавилова по генетическим ресурсам.

Ко всем действующим проектам привлекается ведущий научный потенциал страны, в основном представленный Национальной Академией наук, ведущими вузами страны и его интеллектуально-инновационным кластером, научными центрами и организациями, к которым относится и Азербайджанская инженерная академия.

В Национальной академии авиации ежегодно проводятся "Февральские чтения", посвященные раскрытию и развитию креативного потенциала молодежи в решении авиакосмических проблем. Организаторы чтений - Министерство образования, ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL), Национальная академия авиации, Азербайджанская инженерная академия и ОАО "Азеркосмос". В рамках Февральских чтений - 2018 прошла III Международная научно-практическая молодежная конференция на тему "Творческий потенциал молодежи в решении авиакосмических проблем". В работе конференции приняли участие зарубежные гости из России, США, Англии и Казахстана. Конференция является важным шагом в развитии интеллектуального потенциала молодежи для объективного и тщательного рассмотрения существующих научных проблем в авиакосмической отрасли. Кроме интересных научных дискуссий и обсуждений среди молодежи, проводятся мастер-классы ведущих специалистов в области математики и физики, современных информационно-коммуникационных технологий, "круглые столы". На трехдневной конференции было заслушано более 120 докладов в 8 секциях.

По мнению нашего инженерного сообщества, именно люди, талантливые и подготовленные, должны явиться основным ресурсом в образовательном плане. Кадровый потенциал предусмотрен в основном на базе Национальной академии авиации, а также других ведущих вузов Азербайджана. Членами академии проводятся работы и по управлению качеством образования в вузах Азербайджана и подготовке высококвалифицированных специалистов, в том числе инженерного профиля. Проблемы перехода к новой экономике, утверждение регионов как ведущих технологических парков инновационного развития, роль и участие высшей школы в решении этой задачи рассматриваются как первостепенные.

В сфере международного сотрудничества Азербайджанская инженерная академия совместно с Международной инженерной академией ведет активную работу по трехстороннему договору с инженерными академиями Киргизии и Словении.

Продолжаем тесно сотрудничать с инженерными академиями многих стран, особенно с Международной инженерной академией, инженерными академиями России, Узбекистана, Украины, Беларуси, Словении. Войдя в состав Федерации Инженерных Институтов Исламских Стран, мы углубляем сотрудничество между АИА и ФИИИС и ее членами.

Международный научно-технический журнал "Вестник Азербайджанской инженерной академии" на протяжении 9 лет активно участвует в научной жизни Азербайджана и зарубежных стран. "Вестник" публикует отдельно аннотации к статьям на английском языке в электронном формате с использованием современных мировых стандартов, распространяя материалы с помощью одной из коммерческих баз данных, а также проводя индексирование и цитирование с переходом в зарубежную аналитическую базу SCOPUS и Clarivate Analitics.

Журнал "Вестник Азербайджанской инженерной академии" является правообладателем интегрированного научного ресурса в сети Интернет, включающего Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), электронные научные публикации, информационные базы данных научных изданий, а также сервис индивидуальной подписки на электронные версии научных изданий. Рейтинг журнала определяется коэффициентом импакт-фактора РИНЦ. Полнотекстовая электронная версия журнала размещена в базе данных Российской универсальной научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru).

Члены нашей академии в течение года участвовали на многих конгрессах, международных и региональных научных форумах, симпозиумах и конференциях.

Наши научные и инженерные силы проявляют активность для реализации и совершенствования стратегии устойчивого развития экономики Азербайджана", - пишет академик Ариф Пашаев.