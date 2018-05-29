Пашинян спасовал перед Саргсяном

Стало как-то привычным, что в Армении все происходит наоборот, а не как надо. Человек, имеющий судимость за одно из самых гнусных преступлений, наживший огромное состояние незаконными путями, годами скрывающий колоссальные средства от налогообложения, может не только быть политическим деятелем, но и подняться на самую вершину карьерной лестницы.

Никого не удивляет, что, к примеру, будучи крупнейшим олигархом, который в числе прочего владеет также игорным бизнесом и не впервые незаконно становится членом парламента, такой фигурант претендует аж на высший государственный пост.

И вот с первых же дней своего премьерства Никол Пашинян пообещал жестко бороться с всеобъемлющей коррупцией в Армении, а также привлечь к ответственности тех, кто уже несказанно обогатился за счет казнокрадства, коррупции и монополий.

Не отстает от премьера и директор СНБ Артур Ванецян, который с первого дня своего назначения, засучив рукава, "грудью бросился" на борьбу с коррупцией.

Недавно он пообещал обнародовать имена 350 незаконно обогатившихся чиновников, а также сообщил, что уже начались активные мероприятия, в ходе которых даже имеются подвергнутые приводу, и что в ближайшие дни информация будет предоставлена армянскому обществу.

Как пишут армянские СМИ, столь громкие заявления не могли не заставить сильно понервничать многих бывших министров и людей из окружения Кочаряна-Саргсяна, кто незаконно сколотил огромные состояния. Прошла даже информация о том, что из страны начался отток капитала - некоторые бывшие чиновники-олигархи поспешили перестраховаться, дабы новая власть не экспроприировала их "трудом и потом" заработанные миллионы и миллиарды.



Однако время идет, а обещания свои ни Пашинян, ни Ванецян выполнять не торопятся. Впрочем, как и многие другие обещания, которые новая власть продолжает раздавать направо и налево.

Люди не понимают, почему новая власть тянет с обещаниями.

Не нужно быть главой СНБ, чтобы знать поименно всех этих 350 подпольных и официальных мультимиллионеров, несказанно разбогатевших за счет близости к прежней власти или будучи ее неотъемлемой частью.

Как пишут армянские СМИ, с конца 90-х годов, когда к власти пришел Роберт Кочарян, эти лица ежедневно мелькали в телевизоре, их имена были у всех на слуху, а их несметные богатства, сколоченные за счет ограбления страны, вызывали глухое недовольство в армянском обществе. Режим Кочаряна-Саргсяна предоставил своим верным соратникам так называемый "режим наибольшего благоприятствования", то есть, дал зеленый свет на разграбление страны и народа, взамен на лояльность и солидные отчисления на свои тайные счета. Многие из них не раз попадали в скандальные истории, как, например, брат Сержа Сашик, или нынешний депутат Мигран Погосян, который покинул пост главы Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА). Самвел Алексанян, Араик Григорян, Сейран Оганян, Гагик Бегларян, Сашик Саргсян, Грануш Акопян, Манвел Григорян, Рубен Айрапетян, Айказ Багманян, Армен Аветисян и еще три сотни им подобных коррупционеров пока на свободе.

Но, самое примечательное, что пока на свободе главные коррупционеры Армении:

Роберт Кочарян (согласно публикациям СМИ и международных организаций, его личное состояние оценивается в 4 млрд. долларов) и Серж Саргсян (7 млрд.). Ведь именно в тиши их президентских кабинетов и правительственных дач решались самые главные пути незаконного обогащения.

И именно они - богатейшие люди Армении, сколотившие на своих должностях многомиллиардные состояния. Они - главные кровопийцы, высасывавшие все соки из Армении и народа. И начинать нужно с них.

Но рискнет ли новая власть бросить вызов главным кровопийцам - Кочаряну и Саргсяну или ограничится лишь мелкими сошками? Какой выбор сделает Пашинян?

Никто не знает. Поживем - увидим.

Садиг Ахмедов