Незаконное финансирование ПНФА из-за рубежа не должно оставаться безнаказанным

Незаконное финансирование Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) из-за рубежа не должно оставаться безнаказанным.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Депутат отметил, что в информации правоохранительных органов, распространенной в последние дни в связи с председателем ПНФА и его деятельностью, достаточно серьезных обвинений, которые создают юридическую ответственность.

"Азербайджан - правовое государство, и юридическая сторона этого вопроса должна решаться в этих рамках. Но если учесть, что Али Керимли и радикальная маргинальная группа в его окружении претендуют на политическую власть в Азербайджане, тогда этот вопрос не должен ограничиваться правовой плоскостью и их деятельность должна осуждаться и с использованием средств, влияющих на общественное мнение. Потому что в данном конкретном случае эта группа, наряду со своей радикальностью, также серьезный манипулятор в финансовых вопросах", - сказал Бабаоглу.

Депутат подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Азербайджан и его независимость, интересы народа стали полигоном для интересов и интриг иностранных государств. Азербайджанская общественность достаточно проинформирована о структуре, называемой "Национальным советом", и происходящими вокруг нее событиями, и за этим проектом стоят проармянские центры в России и антиазербайджанские силы. Достаточно посмотреть фильм "Кавказское трио", снятый Рустамом Ибрагимбековым, которого планировалось выдвинуть на президентских выборах 2013 года как единого кандидата, чтобы убедиться, в чем состоят цели этого "Совета" и его создателей. Цель в том, чтобы привести национальных предателей к политической власти, а затем решить нагорно-карабахскую проблему в пользу армян и разрушить азербайджанскую государственность. Хорошо зная это, азербайджанское общество на всех выборах достойно наказывает Али Керимли и маргиналов в его окружении", - сказал парламентарий.

В заключение Бабаоглу добавил, что это разрушающая и опасная группа не имеет никакого авторитета, который может оказать влияние на общественно-политическую жизнь.

"Но и совершаемые ими криминальные действия не должны оставаться безнаказанными", - сказал депутат.

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