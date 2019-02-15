Разработанная под руководством академика Арифа Пашаева программа развития Национальной академии авиации Азербайджана опередила время

Академик Ариф Пашаев, обладая уникальными личными качествами и дарованиями, является ярким примером активного преобразователя жизни.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend ректор Авиационного университета Грузии, профессор Серго Тепнадзе.

"Мне представляется приятная возможность выразить свое особое признание выдающемуся ученому и общественному деятелю, академику Арифу Мир Джалал оглу Пашаеву в день его 85-летия. В течение моей достаточно длительной деятельности в авиации мне нередко приходилось иметь деловые отношения со многими известными личностями, но встречи с ректором Национальной академии авиации Азербайджана, академиком Арифом Пашаевым оставили во мне неизгладимое впечатление. Мой добрый друг - носитель особой ауры - удивительно сжато и точно формулировал мысли о существенно различающихся и сложных проблемах", - сказал Тепнадзе.

По словам Тепнадзе, на примере академика Арифа Пашаева он окончательно убедился в той мудрости, что чем больше человек образован и трудолюбив, тем больше он сдержан в оценке результатов своего труда.

"Это напрямую относится к дорогому юбиляру. Деятельность и скромность - характерные для него черты. Ведь он - сын выдающегося азербайджанского писателя XX века Мир Джалала Пашаева", - сказал ректор Авиационного университета Грузии.

Вспоминая первые встречи с Арифом Пашаевым, Тепнадзе отметил, что они были посвящены перспективам развития авиации на Южном Кавказе, а также планам реорганизации Академии.

"Убежден, что секрет успехов Национальной академии авиации Азербайджана во многом заключается в человеческом факторе. И это фактор академика Арифа Пашаева. Эти успехи предопределены его широкими научными интересами, полезностью идей, оригинальностью форм их решения. Академик Ариф Пашаев смог собрать вокруг себя творческую молодежь, оказал ей помощь в усилении мотивации, совместно с ней разработал глубоко осмысленную стратегию долгосрочного развития жизненно необходимых отраслей промышленности и науки, превратил в обычное дело заботу о членах коллектива", - сказал Тепнадзе.

Ректор Авиационного университета Грузии особо подчеркнул, что разработанная под руководством академика Арифа Пашаева программа развития Академии, её гибкая структура, высокие результаты учебы, обеспеченные прогрессивными учебными планами, а также эффективная инфраструктура фактически опередили время.

Как отметил Тепнадзе, в Академии прославленный физик международного уровня в новых условиях продолжил углубленные исследования по созданному им научному направлению, касающемуся неразрушающих методов контроля параметров полупроводников, существенно расширил тематику создания автоматизированных систем, контролирующих техническое состояние радиотехнических объектов, радиоуправляемых роботов, летающих аппаратов с автоматическим управлением и др. Ученый совместно с коллегами и учениками создал для разных отраслей промышленности новые методы электронного контроля изделий и устройств, разработал оптико-волоконные преобразователи, исследовал и разработал принципы создания акустико-оптических преобразователей и др.

"В настоящее время Академия имеет мощную научно-опытную базу, она укомплектована высококвалифицированными научными и педагогическими кадрами, что дало этому замечательному центру хорошие возможности успешно включаться в международные научные проекты. В подтверждение этого академик Ариф Пашаев и его ученики получили многочисленные престижные награды, почетные звания, членство во многих ответственных организациях", - сказал Тепнадзе.

Он отметил, что в Грузии с благодарностью упоминают в качестве примера профессиональные достижения академика Арифа Пашаева, который за особый вклад в развитии авиации, расширении и упрочении связей между народами избран почетным доктором Авиационного университета Грузии.

Профессор Тепнадзе искренне поздравил видного учёного, воспитателя многих поколений авиаторов, общественного деятеля и дорогого коллегу Арифа Пашаева со славным юбилеем, пожелал ему здоровья, кавказского долголетия и дальнейших успехов в многогранной деятельности.