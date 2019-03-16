"На протяжении многих месяцев говорилось о том, что наша повестка переговоров будет состоять в том, что мы будем обсуждать исключительно возможность участия Карабаха в переговорах, и только после этого мы сможем провести трехсторонние переговоры, то есть, будут стороны и посредники ОБСЕ, и только в этом случае мы начнем переговоры".

Об этом в беседе с Tert.am напомнил Николу Пашиняну член учредительного комитета партии "Национальная повестка" Ара Акопян.

По словам Ара Акопяна, во время визита Пашиняна в Брюссель официальные лица Евросоюза озвучили позицию, согласно которой никаких изменений в формате урегулирования нагорно-карабахского конфликта не планируется. И Могерини, и Хан сказали, что не должно быть никаких предварительных условий для переговоров, Армения должна быть полностью вовлечена. Даже если нужно изменить что-то касательно формата, то это должно быть обязательно согласовано со всеми сторонами, причем конкретно - с Азербайджаном, сказал он.

В заявлении Минской группы ОБСЕ, по его словам, говорится, что нужно вести переговоры вокруг имеющейся повестки, а это "один из худших возможных сценариев, который у нас может быть", считает армянский политик.

Кстати, накануне примечательное заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия как страна сопредседатель Минской группы ОБСЕ неоднократно высказывалась по поводу переговорного формата, изменение которого возможно только на основе согласия сторон. Это не только наша позиция, но и позиция других членов тройки", - заявила она.

Посольство США в Армении высказалось в том же духе в ответ на запрос армянского СМИ о том, действительно ли сопредседатели посредством своего заявления окончательно отказываются вернуть Карабах за стол переговоров.

"В качестве сопредседателя Минской группы, Соединенные Штаты остаются верными своей готовности оказать поддержку сторонам в мирном и длительном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Для получения дополнительной информации можете ознакомиться с заявлением сопредседателей Минской группы от 9 марта", - заявили в американской дипмиссии, ответив журналистам за сопредседателя Минской группы от США Эндрю Шоффере, которому был адресован вопрос.

Так что ситуация более чем определенная. И на этом фоне сделанное накануне главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявление звучит как очередная попытка успокоить внутреннюю аудиторию, очень взволнованную провалами.

У Армении есть новые подходы в процессе карабахского урегулирования, заявил Мнацаканян журналистам в парламенте. И добавил нечто путаное в том смысле, что "мы движемся по повестке, которая четко объявлена в выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Карабахе. Вокруг этих подходов и согласно этой логике мы хотим продолжить переговоры с Азербайджаном".

Вопрос только в том, захочет ли Азербайджан разговаривать с Арменией "согласно этой логике", предусматривающей подключение к переговорам сепаратистов и отказ от возвращения оккупированных территорий. О чем может говорить Баку с Ереваном в рамках такой "армянской логики"?

Зульфугар Ибрагимов