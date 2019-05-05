Жаждущий мести всегда прикрывается справедливостью. Он говорит, что душу отдаст за ее восстановление, но на самом деле лишь пытается заставить всех забыть о том, как он сам в свое время эту саму справедливость уничтожал.

Бывший министр здравоохранения Али Инсанов после 14 лет тюрьмы дал интервью "голосу Америки". Он заявил, что создаст новую оппозиционную политиче кую партию, засыпал правительство обвинениями, раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана. Инсанов, читая по тщательно спрятанной в руке бумажке, называл интервью "спонтанным", а сам всяческие пытался показать, что "импровизирует".

Хотя и вопросы, и тем более ответы на них были заранее известны.

Заявления Инсанова "о создании новой политической силы" неслучайно прозвучали именно сейчас . Выйдя из тюрьмы, он вел переговоры с "поддерживающими" Азербайджан структурами на Западе, отчитался перед несколькими посольствами в Баку. Его интервью "Голосу Америки" - лишь желание создать видимость поддержки на Западе.

Ну с что с того, что настойчивых просьб у Инсанова к посольствам было много, а людей, готовых его принять - очень мало, да и те, кто готов был с ним говорить - простые технические работники. Человек хочет показаться серьезным, влиятельным, тяжеловесом.

Лейтмотив всех заявлений Али Инсанова, который в ходе интервью то сравнивал себя с Уинстоном Черчиллем, то пытался показать себя чуть ли не Рональдом Рейганом, то прикидывался поборником демократии и борцом за свободу, и даже объявил о будущем сотрудничестве с ПНФА, "Мусаватом" и "Нацсоветом" - злоба, зависть и жажда мести.

"Пытаются напугать верблюда погремушкой. Меня невозможно напугать - я и саван надел" - выпендривается престарелый экс-министр, бравируя тем, что ему нечего терять. Инсанов всеми силами старается создать себе имидж "единого лидера оппозиции", которого якобы "больше всех боятся власти". Сам того не понимая, он с математической точностью сформулировал всю суть нынешних ПНФА, "Мусавата" и "Нацсовета": радикальная оппозиция, кажется, видит свой последний выход в полуживом мстителе.

Али Инсанов обижен буквально на всех, но заявляет, что "не винит тех, кто пошел против него, понимает их и обязательно с ними встретится" - а на самом деле он просто хочет всем отомстить. Эта дорожка не имеет ничего общего с политической деятельностью или общественной активностью - она однозначно ведет к катастрофе.

Инсанову 73 года. В этом возрасте люди обычно обладают определенной мудростью, призывают людей к миру, истинным ценностям, хладнокровью и любви к другим людям, своей Родине и народу. А Инсанов от своей анормальной любви к политике способен призвать лишь к агрессии, противостоянию, расколу и вражде, да и то только радикалов.

Сам ли он выбрал этот путь, сам ли принимал эти решения? Не думаю, потому что последние 5 лет своего заключения Али Инсанов выступал в качестве рычага давления на Азербайджан известных западных структур и организаций.

Наивный, ошибочный, банальный выбор. Те, кто пытается засунуть Инсанова в повестку дня, забывают, что на Азербайджан невозможно надавить, заставить изменить позицию по тем или иным вопросам с помощью вывода на политическую сцену каких-то актеров.

Кто вообще такой "идущий на смерть", весь из себя категоричный Али Инсанов? Давайте ответим на этот вопрос, чтобы понять мышление и логику этого сошедшего с ума от жажды мести старика.

Инсанов вышел на свободу 17 марта этого года по распоряжению о помиловании, подписанному главной государства. Он был арестован в октябре 2005 года по обвинению в попытке насильственного захвата власти, был лишен всех титулов, в том числе знания академика. 14 лет назад 20 апреля в Суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу экс-министра и еще десяти человек - его бывших сотрудников и родственников. Суд назначил Инсанову 11 лет тюрьмы. Кроме того, были конфискованы принадлежавшие ему ювелирные изделия на сумму 1 миллион манатов, квартира и дачи общей стоимостью 3 миллиона манатов и автомобиль. Али Инсанов был признан виновным в нарушении 7 статей Уголовного кодекса, в том числе в присвоении государственного имущества, взяточничестве, превышении должностных полномочий и других преступлениях.

Все это, по мнению самого Инсанова, было "предвзятым процессом". А правда в том, что в те же самые дни экс-министр направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву, в котором просил помиловать его. Точнее, умолял.

Приведу некоторые выдержки из того самого письма:

"... Уважаемый Господин Президент! Мне глубоко стыдно перед Вами. Я совершил очень большой грех, был обманут. Когда 15 лет назад я присоединялся к политической платформе Великого Лидера Гейдара Алиева, я делал это для того, чтобы защитить его от темных сил и помочь восстановить здоровье. Часть моей жизни, связанная с глубоко любимым мной Гейдаром Алиевым, прошла у Вас на глазах.

В период после Великого лидера изменился будто бы даже мой мир. Я обиделся на жизнь, людей, кажется, изменилось даже мое психологическое состояние, и, наверное, почувствовавшие это оппозиционные силы раз за разом пытались перетянуть меня на свою сторону.

Мое присоединение к бесперспективным, не имеющим никакого авторитета в стране авантюристам - удивительно, непростительно, достойно презрения. Но я верю в Ваше высокий гуманизм и большую душу. Я очень прошу Вас принять во внимание те немногие мои заслуги перед нашим Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым и простить мою первую и последнюю ошибку.

Своим снисхождением, принятием во внимание мой 60-летний возраст, множество проведенных мной хирургических операций и серьезные проблемы со здоровьем, своим прощением Вы принесете безграничную радость членам моей семьи, а мне самому подарите вторую жизнь..."

Али Инсанов отрицает, что писал это письмо, кричит "покажите оригинал!" Есть оригинал, престарелый экс-министр, есть. Просто в отличие от вас так ненавидимое вами правительство не забыло, что такое нравственность и этика.

Инсанов потерял связь с реальностью, а его попытки представить себя в качестве поборника демократии позволяют предположить, что вдобавок ко всему он страдает потерей памяти.

Если это действительно так, то у меня нет вопросов к экс-министру, который пытается представить себя "крестным отцом", заявляющим "а я и не уходил из политики". Но что-то мне не кажется, что у господина Инсанова амнезия, деменция или Альцгеймер. Наоборот, жажда мести только обострила его память, пусть и в такой извращенной форме.

А самое странное в его интервью - это попытка оправдать армянскую оккупацию Нагорного Карабаха. Он оправдывает армянскую агрессию "агрессивной политикой властей против народа". Человек, бывший азербайджанским министром, а сейчас якобы имеющий серьезные политические амбиции, повторяет миф, вот уже многие годы используемый армянским агипропом. Это фиаско.

Бывший министр, запомнившийся тем, что танцевал во время визита в Ереван под руку с армянами, а азербайджанским журналистам кричал "пошли вон", обещает сделать все для исключительно мирного возращения Нагорного Карабаха. Неудивительно, что такой человек использует тезисы армянской пропагандистской машины.

Инсанов бессовестно разглагольствует о справедливости демократии, верховенстве закона. Думает, мы забыли, что он говорил и делал раньше.

Нет, не забыли. Я далек от мысли перечислять здесь все, что наделал этот самый коррумпированный министр в истории современного Азербайджана, но кое-что все таки напомню.

В интервью "Голосу Америки" Инсанов истерит: "Я никогда не страдал землячеством, моей окружение никогда не состояло только из моих земляков - выходцев из Армении. Водитель у меня был бакинец, помощник - из Товуза, секретарша - из Лянкярана. Я вырастил порядка 50 ученых, из которых всего 5-6 человек были из Армении. Говорю как врач: подобное землячество - это серьезная болезнь, которой я не страдаю ".

Поверили? Конечно, нет. Врет этот старик. Али Инсанов был одним из самых бесстыдных взяточников. В годы, когда он был министром, азербайджанское здравоохранение было бесплатным только на бумаге. не сосчитать, сколько было фактов, когда тяжелобольным и тем, кто буквально находился при смерти, не оказывали медицинскую помощь, потому что у него не было денег. Именно при министре Инсанове в Азербайджане кошмарно выросло количество домашних родов - при чем не в регионах страны, а в столице. И вместо того, чтобы решить проблему, уничтожив коррупцию, Али Инсанов добился того, что свидетельство о рождении ребенка стали выдавать только по предъявлению справки из роддома. То есть даже родившие на дому должны были дать взятку в роддом, чтобы получить свидетельство о рождении.

Выйдя на свободу, Инсанов встал в позу и разглагольствовал перед журналистами о том, как "сидел в тюрьме как мужик", соблюдал какие-то "кодексы" и так далее. Хотя те же надзиратели рассказывали, что Инсанов наорал на собственного сына и даже ударил его тростью за то, что тот опоздал на встречу.

Али Инсанов - доктор наук, по специальности пульмонолог. Он даже написал книгу о туберкулезе. Удивительно, но в бытность его министром именно туберкулез стал убийцей азербайджанских заключенных. Инсанов рассуждает о высших ценностях, говорит о том, как переживает о заключенных, беспокоится о них. И снова врет, потому что, когда он был министром, каждый - КАЖДЫЙ заключенный должен был заплатить взятку за лечение. Вот так выглядели его забота и гуманизм.

Инсанов обещает "бороться с коррупцией". Несколько фактов: в ходе обысков на его виллах было найдено и изъято 1,289 миллиона долларов и 884 тысячи евро наличными, 25 килограммов золота в виде слитков, изделия из бриллиантов, 17 предметов антиквариата, а в рабочем кабинете в министерстве здравоохранения - 20 тысяч долларов.

Али Инсанов берет на себя миссию "привести Азербайджан в Европу" - и снова примитивно врет, потому что 14 лет назад он хотел привести Азербайджан к хаосу.

В октябре 2005 года он был одним из авторов сценария переворота в Азербайджане. Среди его подельников были - тогдашний министр экономического развития Фархад Алиев, его брат - глава Azpetrol Рафиг Алиев, а также начальник Управления делами Президента Акиф Мурадвердиев. Их цель заключалась в том, чтобы обеспечить возвращение в Баку сбежавшего в США экс-спикера Расула Гулиева, и совершить государственный переворот. Возвращение не состоялось, попытка переворота не удалась, намерения внешних сил, сделавших ставку на Инсанова и компанию, провалились.

Чем отличался Инсанов в тюрьме от обычных заключенных? Только возрастом и деньгами. Но как только купленные "правозащитники" объявили его "политическим заключенным", престарелый экс-министр активизировался, понял, что пора ловить момент, и превратился в борца за демократию.

"Голос Америки" опубликовал интервью Али Инсанова с заголовком "Меня не напугать". И правда, 73-летнего экс-министра невозможно напугать, потому что вместе с совестью и другими чувствами он давно потерял и страх. Страх - это нормально, он даже необходим - со своим медицинским образованием экс-министр должен знать, что чувство страха - это часть инстинкта самосохранения. Он есть у всех и даже у Инсанова. А вот предполагать, что этого инстинкта нет - это уже не пульмонология, а совершенно другая область медицины.

Эльчин Алыоглу

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az