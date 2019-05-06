Проблема незаконных армянских мигрантов в Турции не нова. Ненавидя эту страну, всячески пропагандируя пещерную туркофобию, армяне тем не менее всегда туда стремятся. Стремятся найти хорошую жизнь в ненавистной Турции и заработать за счет тех, кого ненавидят.

Это удивительный парадокс, но факт остается фактом - поток армян, желающих устроить жизнь именно в Турецкой Республике, не скудеет.

В то же время, значительная часть армянских мигрантов ищут место под солнцем, не узаконив свои действия, и соответственно считаются незаконными мигрантами. Проблема эта создает определенные трудности для принимающей стороны, поэтому турецкие власти время от времени заговаривают о необходимости ее решения. И каждый раз в Армении начинается истерика в духе "нас бьют, спасайте нас все".

Угроза депортировать из Турции трудовых мигрантов из Армении может быть реализована на практике, так как в этой стране изменились правила игры, заявил тюрколог Рубен Мелконян в интервью Sputnik Армения, комментируя появившиеся в прессе сообщения о том, что власти Турции могут принять решение о выдворении мигрантов-армян. По мнению доморощенного тюрколога, "в Турции участились проявления национализма, репрессии в отношении оппозиционно настроенных политиков, а также случаи притеснения СМИ и инакомыслящих".

Только выплеснув свой гнев, Мелконян наконец уточняет, что речь идет о нелегалах, а не о трудовых мигрантах-армянах вообще. Причем, если послушать Мелконяна, виноваты в проблеме турецкие власти и Азербайджан, но никак не нарушение армянскими нелегалами международных норм и турецкого законодательства.

С незаконной миграцией и нелегальными трудовыми мигрантами борются во всем мире. Из стран Европы регулярно выдворяют нелегалов, возвращают их на "родину предков" в Армению и из России. И только когда речь заходит о Турции, это расценивается как проявление национализма.

Как бы там ни было, а Армении действительно стоит приготовиться к тому, что к депортируемым из прочих стран армянским нелегалам могут присоединиться и нелегалы из Турции. Если до этого дойдет, то на армянский трудовой рынок хлынут десятки тысяч новых безработных. В условиях высокого уровня безработицы, массовых сокращений и нарастающего социального кризиса такая ситуация может вызвать взрыв.

Сможет ли Ереван быть во всеоружии к этому моменту? Нет. Хотя есть варианты - заявил же Никол Пашинян в ПАСЕ, что открыл в Армении 50 тысяч рабочих мест.

Зульфугар Ибрагимов