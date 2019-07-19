Председатель армянской общественной организации "Здоровое общество" Марина Хачатрян направила письма министру обороны, директору СНБ и начальнику Военной полиции Армении, представив с медицинской точки зрения возможные сомнения о наличии третьей степени сколиоза у недавно назначенного 27-летнего министра юстиции Рустама Бадасяна.

Несколько лет назад Бадасян был освобожден от военной службы в связи с указанным диагнозом, однако у активистки имеются сомнения насчет того, что человек с таким заболеванием может иметь такую осанку. Активистка требует создать комиссию с ее участием и проверить, так ли уж безнадежен этот стройный молодой человек, отец которого в период его "браковки" занимал в стране высокую должность.

Интересно, что всего лишь сколиоз позволил нынешнему министру юстиции подчистую освободиться от военной службы, а вот серьезное психическое заболевание у призывника Юрика Брояна почему-то не спасло его от службы на линии фронта. История этого солдата и его несчастной матери обсуждается сегодня в армянских СМИ.

Министерство обороны Армении снова оказалось в центре скандала. Это ведомство, являющееся, как утверждали бывшие власти, зеркалом армянского общества, сегодня отражает горестную истину, гласящую, что ничего в Армении не изменилось. А если нет изменений в стране и обществе, то их не может быть и в армии.

МО пристально следит за тем, чтобы ни один гражданин, у которого есть проблемы со здоровьем, не был призван в армию, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ованнисян любит попусту болтать. Но в этот раз его словоблудие было по поводу.

Поводом для такого заявления послужил инцидент с 19-летним Юрием Брояном, о котором в начале года много писали армянские СМИ. По информации epress.am, Броян, имеющий наследственное психическое заболевание, был призван на службу в 2018 году и избит своим командиром. После этого солдата перевели в Центр психического здоровья.

Инцидент достаточно цинично прокомментировал босс Ованнисяна Давид Тоноян. Он не отрицал, что существует проблема с умственно неполноценными военнослужащими, но Броян был признан медкомиссией пригодным к службе в армии. Что же тут поделаешь.

Историю солдата epress.am рассказывал еще в декабре прошлого года со ссылкой на Forrights.am. В одной из воинских частей, дислоцированных в оккупированном Агдеринском районе, комбат зверски избил солдата-езида. У 19-летнего уроженца села Джрарат Армавирской области Армении, езида по национальности Юрика Брояна психическое расстройство, передающееся по наследству. Из-за болезни парень не мог даже читать и писать. Тем не менее, Брояна признали годным к службе и призвали в армию. И не просто призвали. По словам матери, сына буквально похитили - вызвали в медкомиссию и оттуда увезли в Карабах. Через 10 дней службы его жестоко избил комбат военчасти, после чего Юрик оказался в психиатрической клинике. Оттуда его перевели в ереванский военный госпиталь, где родители, наконец, смогли встретиться с сыном и с трудом его узнали.

Несчастная женщина долгое время искала помощи у властей - писала Николу Пашиняну, министру обороны. Но обращения матери не дали результатов.

Сегодня история с больным солдатом снова всплыла с легкой руки самого главы пресс-службы МО.

Накануне СМИ с его слов написали о том, что военнослужащий срочной службы, рядовой Юрик Ваникович Броян, после пребывания в Национальном комитете по охране психического здоровья, был выписан из больницы и отправился в неизвестном направлении. Сотрудники военной полиции МО РА в тот же день явились в медицинское учреждение для осуществления перевода военнослужащего, однако на месте выяснили, что рядовой Броян больше не находится в медучреждении, он выписался из больницы и ушел в неизвестном направлении. Военная полиция установила связь с матерью военнослужащего, которая ответила, что сын не собирается возвращаться в воинскую часть.

"Истинная деятельность пресс-секретаря минобороны Арцруна Ованнисяна - распространение дезинформации, причем от этой дезинформации перепадает и министру. Это вызывает беспокойство. Сегодня он сделал очередную подобную запись о военнослужащем, езиде по национальности Юрике Брояне, о том, что он вылечился и ушел из больницы в неизвестном направлении", - на своей странице в Facebook написала правозащитница Жанна Алексанян.

На самом деле солдат никуда не исчезал и в настоящее время, как сообщает его адвокат Айарпи Саргсян, находится в военной полиции, где на него по-прежнему оказывается давление.

Состояние Брояна, по словам Саргсян, ухудшилось необратимо. Причиной послужило насилие, которому больной парень подвергался в военчасти и военной полиции. Даже врачи махнули на него рукой и выписали, констатировав, что он неизлечим. Адвокат утверждает, что МО было уведомлено о состоянии Брояна и выписке его домой, и непонятно тогда, что за криминальную историю выдумали в минобороны.

Но на этом мучения солдата-езида не закончились. Как сообщает Жанна Алексанян, Брояна незаконно отвезли в военную полицию после выписки, у него отобрали назначенные врачом лекарства и запретили их принимать.

Отчего такая изощренная жестокость к солдату, больному мальчику, которому уже и медицина не способна помочь? По-видимому, по причине его национальности. В Армении идет настоящий геноцид езидов, тихий и незаметный.

Юрик Броян - это один из примеров. Его соплеменникТосун Амоня - тоже больной - также был отправлен в оккупированный Карабах. У Тосуна были проблемы с руками, из-за чего он не мог держать оружие, но все равно был отправлен на убой.

Другой солдат-езид стал в армии инвалидом. У Артура Асаняна диагностировали спинальную амиотрофию, но он не был демобилизован сразу, а прослужил два года и только потом был признан негодным к военной службе. Власти и МО не стали брать на себя расходы на лечение солдата. В ответ на это мать Артура заявила о намерении отказаться всей семьей от гражданства Армении.

А несколькими годами ранее скандал разгорелся вокруг служившего в оккупированном Карабахе солдата-езида Темура Слояна. Слоян покончил с собой. Как сообщали СМИ, между езидом из Армении и офицером возник спор, в ходе которого офицер обругал военнослужащего. Слоян убил офицера и покончил с собой.

Не секрет, что езиды сегодня в Армении подвергаются притеснениям и дискриминации. Не исключено, что офицер задел национальные чувства солдата, что вполне могло привести к трагическим последствиям, учитывая тяжелую и нервозную ситуацию в армянской армии в целом. Также не удивляет отношение к Юрику Брояну в армии "новой" Армении. Ведь несмотря на смену власти, лежащая в основе национальной идеи расистская идеология осталась неизменной.

Кстати, организация езидов Армении "Синджар" уже выступила с заявлением по поводу мучений, выпавших на долю Брояна. В заявлении звучит требование к министру обороны взять под контроль ситуацию и наказать сотрудников военной полиции, издевавшихся над больным солдатом-езидом.

Зульфугар Ибрагимов