На днях Никол Пашинян сообщил армянам радостную весть - впервые с 2015-го в Армении зафиксировано снижение внешнего государственного долга. По состоянию на июнь внешний госдолг сократился на 120 миллионов долларов.

После такой новости толпа, возможно, попрыгает какое-то время от радости. Повод для ликования был бы в том случае, если бы Армения была процветающим государством, доходы которого растут не по дням, а по часам, и позволяют быстро избавляться от внешнего долга. Но Армения - бедное государство с умирающей экономикой, обремененное крупными долгами, душащими ее бюджет. И изменить эту ситуацию практически невозможно, потому что Армения изолирована от региона и крупных проектов оккупацией территорий соседнего Азербайджана.

В случае Армении снижение госдолга аж на 120 миллионов - фактор скорее тревожный, чем позитивный. Разум должен подсказать гражданам страны, что сократиться долг государства, не имеющего доходов, может только в двух случаях: либо оно отказалось брать новые кредиты в связи со своей неплатежеспособностью, либо ей просто отказали в кредитовании по той же причине.

В начале года армянские СМИ сообщали, что валовый внешний долг Армении уже приблизился к отметке 11 млрд. долларов, увеличившись с 2017 года почти на миллиард.

Армения стала еще ближе к критической отметке размера долга в 50 процентов ВВП. Превышение страной этой величины - показатель ее сомнительной платежеспособности, свидетельствующей о непосильной долговой нагрузке, заявлял ранее Aysor.am экономист Вардан Бостанджян.

"Во всех случаях кредитные средства направлены на решение проблем развития, однако на протяжении лет мы в этой сфере не имели эффективности. Сейчас вся проблема в том, чтобы сформировать соответствующие механизмы эффективного использования этих средств. Я бы не сказал, что эти механизмы уже обозримы", - сказал Бостанджян.

Отметим, что обращение за кредитами еще не говорит о бедственном положении страны. Достаточно сказать, что богатейшая страна мира - США - имеет астрономический внешний долг. Армении же тем более без кредитов не обойтись. Кредиты берутся на развитие экономики, строительство крупных предприятий, реализацию инфраструктурных проектов и тому подобные задачи.

В связи с радостной новостью, озвученной Пашиняном, в Армении вспомнили, как в мае этого года премьер-министр говорил журналистам, что Армения, мол, готова серьезно обсудить свое финансовое участие в реализации представленных Евросоюзу 13 программ. Он отметил, что проекты эти касаются развития инфраструктур, в частности, дорожного строительства, энергетической сферы, реализации программы по строительству около 20-ти новых водохранилищ, реформ в образовательной и правоохранительной сферах, а также в судебно-правовой и налоговой системах.

Однако это не будут гранты, это будут кредиты. И тут возникает большая проблема. "В законе "О государственном долге" есть некоторые ограничения, согласно которым госдолг не может превышать определенный процент ВВП. В обозримой перспективе, для того, чтобы внести свой вклад в реализацию программ, Армения должна обратиться к внешним источникам, что может предполагать увеличение госдолга. Мы должны серьезно обсудить, готовы ли пойти этим путем или нет", - отметил Пашинян.

Получается, что Пашинян анонсировал отказ от европейских кредитов и, соответственно, от реализации вышеуказанных жизненно важных для страны задач.

А сама ли Армения приняла такое решение? Ведь в минувшем году новое правительство Армении с оптимизмом готовилось увеличить долговые обязательства страны. Планы были грандиозными. Представитель минфина сообщал, что крупнейший кредит в размере 343 миллионов долларов планируется получить из России. От Азиатского банка развития - 53,1 миллиона долларов, Международного банка реконструкции и развития - 50,4 миллиона долларов, Международной ассоциации развития - 9,7 миллиона долларов, Европейского инвестиционного банка - 9,4 миллиона долларов, Немецкого банка - 7,5 миллиона долларов, Европейского банка реконструкции и развития - 7,3 миллиона долларов.

И вдруг в начале августа этого года выясняется, что госдолг сократился на 120 миллионов долларов? Это очень, очень плохой знак для наших соседей, говорящий о том, что в перечисленных займах неплатежеспособной Армении банально отказали.

Зульфугар Ибрагимов