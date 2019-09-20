Названа дата очередного съезда партии "Мусават". По словам руководства давно превратившегося в политический кружок по интересам партии, съезд, оказывается, запланирован на 12 октября.

Мусаватисты пишут и говорят, что на съезде будут выбирать нового "башкана", то есть, председателя, лидера, предводителя партии. Уже известны и кандидаты.

Их четверо.

Нынешний глава партии, манерой разговора и вообще, всем своим поведением смахивающий на советского начпрода захудалой военчасти, или начальника ЖЭК-а какой-нибудь многоэтажки из спального района Ариф Гаджилы. Собственной персоной.

Второй кандидат - бывший руководитель Лянкяранского отделения партии, педагог Ядигар Садыглы.

Третий кандидат - ветеран Карабахской войны, член Дивана партии, а также член руководства марионеточного "Национального совета", импульсивный и, честно говоря, неподготовленный для руководящей роли в "Мусават" Тофиг Ягублу.

И наконец, вуаля, четвертый кандидат - Иса Гамбар. Да, он самый. Да, бывший кандидат исторических наук, бывший спикер парламента, бывший врио главы государства, бывший башкан. И вообще - бывший во множественном числе.

Хотя он начал свой длинный, витиеватый и отнюдь не честный путь в политике кандидатом исторических наук, ныне он доктор истерических наук.

Именно так. И, увы, никак иначе.

Предводитель уездных мусаватистов, мужчина в расцвете сил, в меру упитанный и в меру воспитанный Ариф Гаджилы даже успел произнести бравурный спич, отвечая на вопросы "Голоса Америки". По словам долгожителя оппозиционных глубин и часового радикализованной части местечковой политтусовки, нынешний съезд будет "отчетно-выборным". То есть, сперва руководство отчитается о проделанной работе перед делегатами, а потом уж делегаты, опустив очи долу, попытаются выбрать нового Кьеркегора и Монтесуму в одном флаконе.

"Выслушаем также отчет центральной контрольно-ревизионной комиссии, выберем членов этой комиссии, а также свободных членов Меджлиса партии", - сказал Ариф Гаджилы, неимоверно гордый от своей мудрости человек социальных сетей и пароход оппозиционных рек.

По его словам, будут внесены изменения и дополнения как в программу, так и в Устав партии.

Как же, новые веяния геополитических реалий и тактические вызовы настоятельно требуют от приснопамятного руководства настоящих дел.

Какая разница, что сонная лощина, именуемая "башканством" партии, давно и верно находится в состоянии политического анабиоза.

Ариф Гаджилы в своей доброте и гуманизме не знает границ, ибо он сказал, что фактически любой мусаватист может стать кандидатом и скрестится с соперником в схватке за кресло башкана.

Но он тут же одернул потенциальных противников, ежели они, желая порулить партией, мерзко хихикая и потирая руки, стали бы думать о стратегии борьбы во время съезда.

"Чуть не забыл: согласно уставу "Мусават", у меня есть право еще некоторое время руководить партией. Не знаю пока, свое решение оглашу после выдвижения кандидатов", - резюмировал А.Гаджилы.

Блестящий ход мулом, сказал бы корсиканец Бонапарт.

А вот его соперник, точнее, потенциальный ниспровергатель замшелого "лидера" и сотрясающий основы захиревшего руководства партии Ядигар Садыглы настроен решительно. Он уверен, что структура управления партией экстенсивна и порочна, а принципы и действия нынешних бонз чуть ли не отвратительны. Я.Садыглы неоднократно подчеркивал неадекватность выступлений и призывов нынешнего башкана Арифа Гаджилы.

По мнению педагога Я.Садыглы, "Мусават" нуждается в коренных изменениях: "Думаю, что масштабные реформы не только изменят партию в лучшую сторону, но и станут своеобразным стартом для прихода новых сил".

Что касается Тофика Ягублу, с ним, как говорится, все ясно. Давний и постоянный "житель" YouTube-канала "независимой блогерши" Севиндж Османгызы, он всегда и во всем поддерживал председателя ПНФА, ныне окучивающего социальные сети истеричного и беспардонного блогера Али Керимли.

Многие мусаватисты небезосновательно считают Т.Ягублу ставленником А.Керимли, точнее, "агентом влияния" крикливого "поцреота" в Мусавате.

ПНФА и Мусават же давние соперники, даже враги - хотя ни одна из сторон не признавала реальность.

Закат некогда занимавшей лидирующее положение в оппозиционном лагере "Мусават" начался в 2014 году, 27 сентября. В тот день состоялся 8-й съезд партии, где Иса Гамбар объявил о своем решении покинуть пост башкана, и где руководитель Центрального исполнительного аппарата Ариф Гаджилы был избран преемником Гамбара.

И.Гамбар, более известный в политических кругах как "Старый Лис", сумел провернуть дело так, что 228 кандидатов из 450 проголосовали за его "правую руку" Гаджилы.

За ярого противника этого функционера, эксперта-экономиста Губада Ибадоглу отдали свои голоса 200 человек. Молодой и неопытный Турал Аббаслы набрал 19 голосов. А четвертый кандидат Сахават Алисой призвал своих немногочисленных сторонников поддержать Ибадоглу.

Именно после того трагифарса в "Мусават" началась необратимая деградация, когда абсолютное большинство интеллектуалов, посчитав Гаджилы в посту руководителя партии как насмешку над логикой и моралью, покинули "Мусават".

Партия день ото дня сдавала свои позиции, ослабевала и маргинализировалась.

Донельзя люмпенизированный Ариф Гаджилы, по словам некоторых мусаватистов старой закалки, "вызывал отвращение своей безграмотностью и алчностью".

Кризис в партии все еще продолжается. И именно по этой причине "Старый Лис" решил вернуться, взять бразды правления в свои руки и спасти партию от развала.

Потому "выборы" на съезде - не более чем ширма для "триумфального" возвращения Исы Гамбара в большую политику.

Но "come back" в исполнении растерявшего весь былой потенциал и авторитет унылого, старого интригана вряд ли получится.

Причин много, и из них выделим только одну - беспринципный, ненавидящий все правила морали в политике Али Керимли костьми ляжет, но не даст давнему своему недругу И.Гамбару реанимировать "Мусават".

Все предыдущие столкновения, противостояния останутся в тени новой грызни.

А вы запаслись попкорном? Ведь будет очередное шоу "ктожпервыйсрединих"...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az