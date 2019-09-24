На днях стало известно, что сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, якобы проходящий службу на передовой в оккупированном Карабахе, снова объявился в Ереване. Минобороны постаралось объяснить странный факт слишком частого приезда Ашота Пашиняна в Армению отпуском, полагающимся за хорошую службу. Однако накануне газета "Грапарак"распространила новость, дающую ответ на волнующий армянское общество вопрос: как служит сын Пашиняна и почему так часто появляется в Ереване?

По информации газеты, Ашота Пашиняна вывезли из Карабаха в Ереван из-за конфликта с сослуживцами.

У Ашота был не просто конфликт - его избили. Интересно, что среди обидчиков Пашиняна-младшего был внук одного из зачинателей карабахского конфликта, националиста и пропагандиста террора Зория Балаяна.

Дедовщина и неуставные отношения в армянской армии - явление обычное, даже нормальное. Особенно серьезная ситуация складывается в военчастях вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана. Чуть ли не ежедневно в Армению из Карабаха приходят плохие новости, солдаты калечат друг друга, стреляют в других, либо стреляются сами. Как раз накануне армянские СМИ сообщили об очередной таком инциденте - военнослужащий выстрелил в сослуживца в одной из частей ВС Армении в Карабахе.

Но кто бы мог подумать, что сын главы государства тоже может стать жертвой этих нездоровых порядков.

Как пишет "Грапарак", причина в самом Пашиняне-младшем.

Судя по публикации, Ашот вел себя нахально и заносчиво, пытался устанавливать в части свои порядки, считая, что родство с премьер-министром дает ему такое право. Папаша в Ереване ставил всех к стенке и размазывал по асфальту, а сынок проецировал это поведение на товарищей по оружию. Агрессия в конце концов порождает агрессию, на всех уровнях и повсеместно.

Более того, Ашот занимался доносительством - проще говоря, стучал командованию части на офицеров и солдат. В конце концов, сослуживцам все это надоело. Пока папа был в тренде и пользовался авторитетом, малышу наглость и стукачество сходило с рук, но с изменением политического климата в Армении и падения имиджа премьер-министра Ашот перестал считаться среди сослуживцев неприкасаемым лицом. Результатом стали синяки и шишки (а может, и еще что) с последующим бегством к папе с мамой в Ереван.

Примечательно прокомментировали информацию в министерстве обороны. Глава пресс-службы Арцрун Ованнисян обвинил "Грапарак" в том, что газета перевернула все с ног на голову и сгустила краски, а ситуацию с неуставными отношениями, "характерными для всех коллективов и структур", представила "с грубейшими ошибками и недопустимыми характеристиками".

"Такого просто не было", - написал Ованнисян в своем Facebook.

Однако сам же он фактически подтвердил два факта. Первый - насилие и дедовщина в армянской армии имеют место. И второй - Ашота Пашиняна действительно избили и, по всей видимости, не слабо, если он после этого был срочно вывезен папой в Армению.

Остается только один вопрос: а как быть тем, у кого нет папы-премьера, и куда им бежать от агрессии и беззакония в армянской армии, чтобы не поймали и не добавили?

Зульфугар Ибрагимов