Над прекрасной половиной населения Армении нависла серьезная угроза.

С каждым годом в Армении увеличивается число военнослужащих-женщин в профессиональной армии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Колумбийском университете, отвечая на вопрос о том, должна ли военная служба быть обязательной для женщин.

"Я верю, что этот процесс будет развиваться и дальше, и следующим шагом станет реальная дискуссия об обязательной службе женщин в армии", - отметил Пашинян в Колумбийском университете.

По ее словам, эта идея должна обсуждаться, но сейчас он не может сказать, каков будет результат обсуждений. "Армения - демократическая страна, и мы должны решить эту проблему в дискуссиях в нашем обществе", - цитирует NEWS.am.

Справедливости ради заметим, что безумная идея внедрения в Армении в подражание Израилю политики "нация-армия" принадлежит не Пашиняну. Впервые о ней заговорили при Серже Саргсяне, собиравшемся поставить всех граждан страны под ружье. Мысль о "нации-армии" была подана экс-министром обороны Вигеном Саркисяном и обсуждалась вполне серьезно.

В принципе, и прежние, и нынешние власти Армении можно понять. В условиях демографического кризиса, оттока молодежи призывного возраста и серьезного дефицита мужского населения, на случай войны страна окажется в очень "интересном" положении. Вопрос в другом: готов ли Пашинян отправить в армию своих трех дочерей и что на это скажет их мать Анна Акопян? Сами Мариам, Шушанна и Арпине тоже вряд ли обрадуются странной идее отца.

Кстати, вся Армения благодаря СМИ и соцсетям знает, как служит в оккупированном Карабахе сын премьера Ашот. Он больше времени проводит дома, чем на передовой.

Зульфугар Ибрагимов