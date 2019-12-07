Партия "Мусават" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение об этом было принято после обсуждений на внеочередной сессии Меджлиса партии.

Отметим, что ЦИК дал старт процессу внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.