https://news.day.az/politics/1183205.html Партия "Мусават" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Партия "Мусават" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Партия "Мусават" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Решение об этом было принято после обсуждений на внеочередной сессии Меджлиса партии.
Отметим, что ЦИК дал старт процессу внеочередных парламентских выборов.
Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.
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