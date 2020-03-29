Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом "Эмек" I степени

29 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Шафиги Хашим гызы Мамедовой орденом "Эмек" I степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Ш.Мамедова награждается за плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.