https://news.day.az/politics/1217366.html Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом "Эмек" I степени
Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом "Эмек" I степени
29 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Шафиги Хашим гызы Мамедовой орденом "Эмек" I степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Ш.Мамедова награждается за плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.
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