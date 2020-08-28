Пашинян по заданию Сороса пытается экспортировать русофобию

Премьер Армении Никол Пашинян решил не останавливаться в своей антироссийской политике, стремясь охватить этой маниакальной идеей побольше армян. На этот раз русофобские настроения целенаправленно внедряются на оккупированные территории Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, об этом пишет газета "Грапарак".

По информации газеты, первой ласточкой стало увольнение Мары Давтян с поста исполнительного директора общественного телеканала сепаратистского режима, проработавшей на этой позиции более 20 лет. Замена кадров идет с согласия самого премьера Армении - на ключевые посты назначаются ставленники Дорджа Сороса.

Представители марионеточного сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, решили скоропалительно отречься от этих заявлений.

В качестве контраргумента пресс секретарь "президента" оккупационных властей заявил, что по инициативе руководства марионеточного режима "будет увеличено эфирное время программ Общественной телерадиокомпании "Арцаха" на русском языке посредством внесения соответствующих изменений в законодательство".

"Другая инициатива предполагает увеличить количество часов, отведенных на изучение русского языка, в общеобразовательных школах и вузах. Учитывая количество прибывающих в Карабах туристов из России и с целью стимулирования этого процесса, президент "республики" поручил разместить на информационных вывесках по всей территории также тексты на русском языке", - написал Погосян.

Однако для армян, которые в последние годы живут в атмосфере откровенной ненависти к русским и всему русскому, такое заявление стало подобием красной тряпки для быка. В армянском сегменте соцсетей русофобские заявления посыпались, как из "ящика пандоры", с открытыми призывами не стесняться и называть русских врагами армянского народа. Например, один из юзеров пишет, что испытывает симпатии к США потому, что "эта страна два раза останавливала вторжение турецкой армии в 92-м и 93-м годах".

Впрочем, чтобы понять, как сегодня воспринимают Россиию в стране, которая якобы является союзником Кремля, достаточно ознакомиться с настроениями в соцсетях.

При чем, пользователи соцсетей не скрывают, что больше всего русофобов среди армян, это выходцы из России, по сути в стране, которая приютила их, где многие представители этого народа создали свои бизнес-империи.

Русофобия, пропагандируемая Пашиняном, вспыхнула с новой силой на фоне сообщений об усилении позиций соросовских ставленников в правительстве Армении и скандального решения о закрытии российских программ в общественном мультиплексе армянского телепространства.