https://news.day.az/politics/1274470.html Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с обращением к народу Азербайджана в связи с провокацией ВС Армении на прифронтовой зоне.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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