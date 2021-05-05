https://news.day.az/politics/1340282.html Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.
В аэропорту грузинского премьер-министра провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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