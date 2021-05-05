Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан

Завершился визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.

В аэропорту грузинского премьер-министра провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.