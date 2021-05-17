Танцуют все! Карнавал глупости в Армении

Один из афоризмов в собрании мыслей "Плоды раздумья" Козьмы Пруткова звучит очень коротко: "Бди!". Не уверен, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян читал этот афоризм, а тем паче все афоризмы Пруткова. Сомневаюсь также, что у него в рабочем кабинете или дома над кроватью висит плакат с популярным в советское время призывом: "Не болтай! Строго храни государственную и военную тайну!".

Но сам он решил шокировать граждан РА сообщение, которое вроде как должно показать, что с бдительностью у самого Никола Воваевича все в порядке. Развязав войну своими провокационными заявлениями и действиями, обманывая собственный народ на протяжении всего хода боевых действий, подписав в итоге трехстороннее заявление, являющееся по сути актом о капитуляции, он удержал власть, но услышал о себе такое количество нового и не литературного, что впору заявить на всю Армению: "А теперь, я Наташа!".

Но Пашинян проявляет чудеса терпимости ко всем эпитетам в свой адрес. Он отчаянно цепляется за власть, периодически совершая маневры, которые небезызвестный Арцрун Ованнесян именовал "тактическим отступлением". Он понимает, что потеря власти для него равносильная потерей всего. И потому, порой руководствуется неписанным футбольным правилом, гласящим, что лучшая защита это нападение.

Очередной пример такой атаки на политических оппонентов со стороны Пашиняна все увидели в понедельник. "В Армении есть силы, развернувшие в стране проазербайджанскую деятельность", заявил Никол Воваевич в ходе заседания Совбеза Армении. То есть, по сути, он выставил полными профанами и идиотами руководителей Совбеза, как и иных органов, отвечающих за безопасность в РА. Ведь это они должны бороться с теми, кто развернул в РА проазербайджанскую деятельность. И не после гневного и публичного заявления руководителя государства, а до того.

Если же они все это прошляпили, а именно такой вывод напрашивается из речей Пашиняна, то должны быть громкие отставки среди руководства силовых структур. Их нет. Стало быть, Пашинян снова врет и играет на публику, примитивно и жалко пытаясь оправдаться за все бывшие, нынешние и, возможно, будущие провалы. И я не удивлюсь, если развивая тему дальше, он расскажет армянской общественности, что дезертировавшие с фронта 10.000 армянских военнослужащих это и есть внезапно обнаруженные Воваевичем проазербайджанские силы.

К ним же он вполне может отнести и всех армянских генералов, которые героически участвовали в поражении армянской армии в 44-дневной войне. Те, кто не дал армянской армии войти в двадцатку сильнейших в мире, также рискуют оказаться в том же списке. И те, кто довел армянскую экономику до коллапса. Вот драм же девальвировал? Девальвировал. Кто виноват? Конечно же, пресловутые проазербайджанские силы.

Или вот навалял командир армянской военной части солдату за нежелание служить в Карабахе? Навалял. Кто они оба? Правильно, все те же силы. Если верить Воваевичу, то эти силы вообще уже все в Армении решают. Для чего он тогда протирает кресло? Ответ на этот вопрос известен только самому Пашиняну. Ведь, не хочет он признаваться в том, что хватается за последнюю соломинку, вываливая на суд возмущенной общественности совсем уж смешной и нелепый аргумент. Который уж больно похож на фиговый листок, коим нынешняя армянская власть свой срам прикрыть пытается.

При этом, что самое забавное, ровно тем же заняты и оппоненты власти. Вся та "группа лопнувших я шариков" , что именуется армянской оппозицией, давно и громко обвиняла Пашиняна и всю его команду в ... работе на Азербайджан. Таким образом, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также иные члены их кружков, пытались оправдаться за грабеж Армении в период своего президентства. Наблюдать без смеха за этим безостановочным карнавалом неприкрытой глупости просто невозможно. Потому, что ранее в Армении уже вовсю прозвучали обвинения в предательстве со стороны России, в безразличии со стороны США и Запада в целом. До упреков в адрес Геродота, Страбона и Плиния-младшего, равно как и до сетований на происки инопланетян,со стороны Пашиняна и его оппонентов еще не звучало.. Но, тут тот самый случай, когда можно ждать всего, чего угодно. Даже того, о чем никогда бы не написал Козьма Прутков.

Акпер Гасанов