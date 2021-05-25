Президент Международной Тюркской академии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент.

От имени руководства Международной Тюркской академии и от себя лично имею честь передать Вам искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Несмотря на то, что деятельность Азербайджанской Демократической Республики была недолгой, она сыграла исключительную роль в формировании национально-освободительного мышления и идей государственности во всем тюркско-мусульманском мире.

Впервые после восстановления независимости братский азербайджанской народ, положивший при Вашем лидерстве конец продолжавшейся долгие годы несправедливости и добившись исторической Победы, отмечает День Республики с особыми чувствами и огромной радостью.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу - мира и процветания",- говорится в поздравлении.