«Мягкая сила» Азербайджана

На днях в Баку завершился чемпионат мира по спортивной аэробике, где национальная команда завоевала золото. Уже через несколько часов начнется очередной этап Гран-при Формулы-1, а вслед за этим - групповые игры и четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, и все это за неполные два месяца.

Сегодня в Азербайджане уже никого не удивишь тем, что в стране ежегодно проводятся спортивные соревнования мирового и континентального масштаба. А как все начиналось? Как произошло, что международное сообщество регулярно доверяет нашей стране проводить столь масштабные спортивные мероприятия, и что за этим стоит?

Баку, 1993 год. Перед Азербайджаном, потрясенным вероломством соседей, убийством и изгнанием из своих домов сотен тысяч соотечественников, захватом земель, стояло, наряду с восстановлением национальной экономики, несколько жизненно важных задач, одна из которых заключалась в том, чтобы возродить уверенность азербайджанского народа в своих силах.

Требовались не просто слова или лозунги, а нестандартное решение, попадание, образно говоря, "в десятку", и оно было найдено и предложено тогдашним президентом, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Он, неожиданно для многих, объявил организацию массового спортивного движения в стране общенациональным приоритетом. Главной "мишенью" этой политики должно было стать молодое поколение, и, как оказалось, это был тщательно продуманный и дальновидный шаг.

В Баку и регионах страны, как мы все хорошо помним, началось восстановление старых и строительство новых современных спортивных комплексов, и... молодежь потянулась.

Азербайджан получил своих первых чемпионов международного уровня. Их победы, поднятие национального флага и исполнение национального гимна стали сильным объединяющим фактором для всего народа.

Стратегия, заложенная общенациональным лидером, была многоцелевой, но он успел дать лишь первый толчок этому процессу.

Президент Ильхам Алиев блестяще осуществил не менее важную задачу - сделав спорт инструментом "мягкой силы", сформировать положительное восприятие Азербайджана в мире в условиях тотальной армянской пропаганды, и укрепить позиции страны на международной арене.

Спортивные мероприятия мирового уровня, профессионально и на высоком уровне проведенные в стране за последнее десятилетие, и успехи азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях привлекли внимание мирового сообщества, и оказали огромное влияние на формирование международного авторитета Азербайджана.

Весь мир все еще лихорадит от пандемии и ее экономических последствий. Такие успешные страны, как, например, Швейцария, Дания или Канада, отказались от проведения чемпионатов мира и Гран-при Формулы-1.

Баку также мог отказаться от проведения очередного этапа Гран-при Формулы-1 или игр чемпионата Европы по футболу, мотивируя такое решение экономическим бременем 44-х дневной войны и послевоенным восстановлением Карабаха.

Однако Азербайджан еще раз продемонстрировал мировому сообществу свою состоятельность как государства, политическую волю и экономическую стабильность, подтвердив свою репутацию надежного партнера перед международными спортивными организациями.

Важным аспектом является и то, что эти крупные спортивные события было бы невозможно провести без успешных результатов, которых страна добилась в борьбе с пандемией.

Таким образом, спорт как инструмент "мягкой силы" в международных отношениях сыграл и продолжает играть важную роль в продвижении национальных интересов Азербайджана.

Азер Ахмедбейли

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