Назначен новый посол Кыргызстана в Азербайджане

Осмоналиев Кайрат Медербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Kabar, соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Отметим, что Осмоналиев являлся членом Центризбиркома.