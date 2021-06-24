https://news.day.az/politics/1355673.html Назначен новый посол Кыргызстана в Азербайджане
Назначен новый посол Кыргызстана в Азербайджане
Осмоналиев Кайрат Медербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Азербайджанской Республике.
Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Kabar, соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Отметим, что Осмоналиев являлся членом Центризбиркома.
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