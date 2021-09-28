https://news.day.az/politics/1384930.html Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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