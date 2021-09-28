Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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