Устойчивый мир требует постоянных усилий - Верховный представитель ООН
Устойчивый мир требует постоянных усилий, и для его достижения мы должны работать сообща, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом сказал в четверг Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" (Peace4Culture Partners Forum) в Баку.
Форум, организованный Азербайджаном, направлен на построение сплоченного, инклюзивного, мирного и гармоничного общества, отметил Моратинос.
Отметим, что второго декабря в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" (Peace4Culture Partners Forum).
В мероприятии принимают участие руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.
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