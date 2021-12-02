Устойчивый мир требует постоянных усилий, и для его достижения мы должны работать сообща, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сказал в четверг Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" (Peace4Culture Partners Forum) в Баку.

Форум, организованный Азербайджаном, направлен на построение сплоченного, инклюзивного, мирного и гармоничного общества, отметил Моратинос.

Отметим, что второго декабря в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" (Peace4Culture Partners Forum).

В мероприятии принимают участие руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.