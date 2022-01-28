Ветераны просят проверить Союз армян РФ за фильм о коллаборационисте Нжде

Ветераны попросили Генпрокуратуру проверить Союз армян России за показ фильма о коллаборационисте Гарегине Нжде. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору России Игорю Краснову, передает Day.Az со ссылкой на veteransrussian.ru.

Как отмечают в своем обращении ветераны, сегодня, в день 30-летия армянской армии, Союз армян России проводит в Москве показ фильма "Гарегин Нжде".

"Фильм посвящен прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде в годы Великой Отечественной войны, пошедшего на службу Гитлеру против СССР", - говорится в обращении.

Ветераны отмечают, что любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников "являются не просто фальсификацией истории - они аморальны по своей природе".

В связи с объявленным показом фильма о коллаборационисте ветераны просят проверить Союз армян на предмет реабилитации нацизма и его пособников.

В своем обращении ветераны приводят протоколы допроса, описанные в книге Ваче Овсепяна "Гарегин Нжде и КГЮ. Воспоминания разведчика". В частности, упоминается о том, что гитлеровский пособник Нжде занимался вербовкой и подготовкой диверсантов.