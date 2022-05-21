Армении пора признать суверенитет Азербайджана над Карабахом

Важным изменением в регионе является наметившееся сближение между Арменией и Азербайджаном. Вторая Карабахская война необратимо склонила геополитический баланс в пользу Баку. Армения прошла через трудное осознание необходимости покончить со своей исторической геополитической изоляцией путем улучшения отношений со своими соседями на западе и востоке - Турцией и Азербайджаном, соответственно.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье профессора Европейского университета, директора по изучению Ближнего Востока грузинского аналитического центра Geocase Эмиля Авдалиани, опубликованной в издании Georgia Today.

"Но для этого потребуется подписание окончательного мирного соглашения с Азербайджаном, в котором необходимы серьезные усилия по демаркации границы, возможного восстановления железнодорожного сообщения и, прежде всего, признания территориальной целостности друг друга. Последний пункт был особенно болезненным в исторически антагонистических армяно-азербайджанских отношениях. Ереван до сих пор отказывается признать суверенитет своего восточного соседа над Карабахом.

Это, однако, может измениться, поскольку в течение последних нескольких месяцев армянское руководство весьма позитивно настроено в отношении достижения всеобъемлющего мирного соглашения с Баку и признания Карабаха частью Азербайджана. По крайней мере, Ереван официально не отрицал, что идет по этому пути. Вполне вероятно, что Армения потребует автономии, которая включала бы особые культурные права для армянского населения. Невозможно с уверенностью сказать, как будут развиваться переговоры, но вероятным решением является ряд культурных прав, гарантирующих использование армянского языка", - пишет автор статьи.

Издание сообщает, что ожидание соглашения проявлялось и в разворачивающейся внутриармянской политической ситуации. Оппозиция премьер-министру Николу Пашиняну сосредоточила оставшиеся силы на его свержении, устраивая непрерывные демонстрации в центре Еревана.

"Здесь слишком много неизвестных усложняет прогнозирование того, как внутренняя ситуация повлияет на переговоры с Азербайджаном. Однако имеющиеся признаки показывают, что оппозиции вряд ли удастся добиться успеха, поскольку она во многом недостаточно привлекательна.

Пашинян также, вероятно, останется у власти из-за растущего расхождения в ожиданиях и мотивации между общественностью в Армении и армянской диаспорой за рубежом", - полагает автор статьи.

В статье также отмечается, что еще одним неизвестным в разворачивающейся геополитической революции на Южном Кавказе является наметившееся сближение между Арменией и Турцией. Во многом потенциальное мирное соглашение с Азербайджаном будет зависеть от того, как будут развиваться отношения Еревана с Анкарой. Более ранние примеры показывают, что достижение примирения с Турцией не может происходить независимо от развития отношений с Азербайджаном.

"Таким образом, Армения революционизирует свою внешнюю политику. Время благоприятно для смелых шагов. Оппозиция внутри страны ослабевает, а импульс к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения с Азербайджаном и достижению сближения с Турцией нарастает.

Открытие границ также принесет Армении огромные экономические выгоды. Товары могли бы попасть на европейский рынок, а торговля с Турцией могла превратить Армению в транзитную страну. Мирное соглашение с Азербайджаном потенциально гарантировало бы возрождение застопорившегося железнодорожного проекта в Россию", - пишет Georgia Today.

Издание также напоминает, что еще предстоит выяснить позицию России.

"Будучи гарантом безопасности Армении, многое зависит от готовности Москвы способствовать улучшению отношений между Арменией и Азербайджаном, а также Арменией и Турцией. До сих пор неясно, какую выгоду Россия получает от действий Армении. Ведь способность Москвы жестко контролировать внешнюю политику Армении была основана на геополитической изоляции последней. Поэтому выход Армении из блокады изменил бы многие аспекты этого соглашения.

Но рассматривать этот дипломатический процесс так, как будто он организован Москвой, может быть неверным объяснением происходящего. Россия, возможно, смирилась с изменениями на Южном Кавказе. Москва, возможно, просто не в состоянии предотвратить проникновение в регион других крупных акторов. И Турция является одним из таких игроков", - резюмирует издание.

Перевод Day.Az, Абдул Керимханов