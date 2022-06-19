Участники IX Глобального Бакинского форума прибыли в Физули

Самолет с участниками IX Глобального Бакинского форума приземлился в аэропорту Физули.

Как сообщает корреспондент Trend в Физули, отсюда гости отправятся в Шушу, передает Day.Az.

Участники IX Глобального Бакинского форума проведут панельные дискуссии в Шуше.

Отметим, что 16 июня под патронатом Президента Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".