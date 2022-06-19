https://news.day.az/politics/1472071.html Участники IX Глобального Бакинского форума прибыли в Физули - ФОТО
Участники IX Глобального Бакинского форума прибыли в Физули - ФОТО
Самолет с участниками IX Глобального Бакинского форума приземлился в аэропорту Физули.
Как сообщает корреспондент Trend в Физули, отсюда гости отправятся в Шушу, передает Day.Az.
Участники IX Глобального Бакинского форума проведут панельные дискуссии в Шуше.
Отметим, что 16 июня под патронатом Президента Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
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