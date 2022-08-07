https://news.day.az/politics/1485284.html Джейхун Байрамов посетит Турцию
Джейхун Байрамов посетит Турцию
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершит визит в Турцию для участия в 13-й Конференции послов.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Турции, визит Байрамова, который состоится на основе приглашения главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, запланирован на 8-9 августа.
Ожидается, что глава МИД Азербайджана выступит с речью на 13-й Конференции послов.
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