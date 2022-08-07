Джейхун Байрамов посетит Турцию

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершит визит в Турцию для участия в 13-й Конференции послов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Турции, визит Байрамова, который состоится на основе приглашения главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, запланирован на 8-9 августа.

Ожидается, что глава МИД Азербайджана выступит с речью на 13-й Конференции послов.