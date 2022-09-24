Успешные ответные меры азербайджанской армии на армянскую провокацию стали очередным новшеством, привнесенным в военную науку

Верховный главнокомандующий высоко ценит решительные ответные меры, принятые азербайджанской армией в целях предотвращения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении 12-14 сентября 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 24 сентября на служебном совещании на Центральном командном пункте.

Было отмечено, что успешные, слаженные ответные меры, принятые подразделениями различных видов войск в ночное время одновременно в нескольких направлениях в условиях труднопроходимой горной местности, стали очередным новшеством азербайджанской армии, привнесенным в военную науку. Эти бои будут изучены и проанализированы ведущими мировыми военными экспертами.