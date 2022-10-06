Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что в полдень 6 октября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по технике, проводящей работы по укреплению боевых позиций вооруженных сил Армении, в результате чего эта техника была повреждена, не соответствует действительности.

Как передает Day.Az об этом сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

"Это очередная провокационная дезинформация армянской стороны", - сказали в министерстве.