Франция назначила нового посла в Азербайджане

Франция назначила нового посла в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт правительства Франции, 9 ноября соответствующее распоряжение подписал Президент Франции Эмманюэль Макрон.

Согласно распоряжению, советник по внешним связям Анн Бойон назначена послом в Азербайджане.

Отметим, что Анн Бойон заменит на этом посту Закари Гросса.