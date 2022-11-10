https://news.day.az/politics/1510330.html Франция назначила нового посла в Азербайджане
Франция назначила нового посла в Азербайджане
Франция назначила нового посла в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт правительства Франции, 9 ноября соответствующее распоряжение подписал Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Согласно распоряжению, советник по внешним связям Анн Бойон назначена послом в Азербайджане.
Отметим, что Анн Бойон заменит на этом посту Закари Гросса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре