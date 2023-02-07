Charlie Hebdo снова опозорила французов в глазах мира

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 5,4 тысач, раненых - до 31,7 тысяч. Сколько тысяч людей еще остаются под завалами, неизвестно. Страшная трагедия постигла турецкий народ, огромное горе, которое никак не может встречаться даже простой улыбкой, не говоря уже об иронии и сарказме. Но так называемая свобода слова, активно ломающая нравственные ценности, не знает границ.

Скандально известная газета Charlie Hebdo выступила с карикатурой на происходящее в турецких городах. Карикатура, изображающая разрушающиеся дома, сопровождена надписью "Землетрясение в Турции. Даже не нужно посылать танки".

Мы уже говорили об армянских националистах и прочих нелюдях, для которых землетрясение в Турции стало поводом для веселья. Изливается нутро армянства не только в соцсетях. Они позволяют себе демонстрировать общеармянскую радость, чуть ли не отмечали трагедию турецкого народа с тортами и шампанским. Совершенно бессовестно, просто потому что радоваться чужому горю нельзя. Это не понимают ни в Армении, ни во Франции - стране победившей свободы слова. У них можно все, все допустимо, если того требует организм.

Когда французы поймут, что Charlie Hebdo это позор Франции? Видимо, никогда.